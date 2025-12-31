Elamuarendused kolivad Rakverest kaugemale, linnaäär on juba täis planeeritud

Rakvere elukondlik kinnisvaraturg oli eelmisel aastal väga hoogne ning olulist pidurdumist ei prognoosita ka sel aastal ei Rakvere ega ka maakonna kinnisvaraturule tervikuna. Ärikinnisvaraturg püsib aga passiivne.
Rakvere elukondlik kinnisvaraturg oli eelmisel aastal väga hoogne ning olulist pidurdumist ei prognoosita ka sel aastal nii Rakvere kui ka maakonna kinnisvaraturule tervikuna. Ärikinnisvaraturg püsib aga passiivne.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?