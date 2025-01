Uus Maa kinnisvarabüroo maakler Margus Punane ütles Lääne-Virumaa Uudistele , et nad vaatasid, mis maailmas toimub, ja seetõttu panid eelmisele aastale tagasihoidlikud ootused, aga need kõik said ületatud. 2024. aasta oli tema sõnul kinnisvaramaastikul üle ootuste hea.