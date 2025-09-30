Ehitusfirma alustab Rakveres suure kinnisvaraarendusega

Rakveres, Võidu 99 kinnistul, algab 2025. aasta sügisel uue kaasaegse spordi- ja vabaajakeskuse ehitus, mille arendajaks on Revin Grupp. Keskus valmib 2026. aasta sügisel ning selle kogupind ületab 2900 m².
Rakvere elukondlik kinnisvaraturg oli eelmisel aastal väga hoogne ning olulist pidurdumist ei prognoosita ka sel aastal nii Rakvere kui ka maakonna kinnisvaraturule tervikuna. Ärikinnisvaraturg püsib aga passiivne.
Euroopas tegutsev konservatiivse riskiga rahastusplatvorm Letsinvest ja litsentseeritud kauplemis- ja arveldussüsteem Axiology hakkavad tegema koostööd, et võimaldada ettevõtetel lihtsamalt ja tõhusamalt võlakirjaemissioone jaotada ning investoritel neid omandada.