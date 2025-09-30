Ehitusfirma alustab Rakveres suure kinnisvaraarendusega

Mihkel Eliste: enne peab keegi haiget saama

Rakvere elukondlik kinnisvaraturg oli eelmisel aastal väga hoogne ning olulist pidurdumist ei prognoosita ka sel aastal nii Rakvere kui ka maakonna kinnisvaraturule tervikuna. Ärikinnisvaraturg püsib aga passiivne.