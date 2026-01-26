26.01.26, 17:51 Raadiohommikus: fond, mis ületab S&P 500 tootlust ja värsked konkurentsiraportid Teisipäevases hommikuprogrammis räägime investeerimisest, kohtuvaidlusi toonud seadusest, teise samba uuest reformist ja mitmest ärisektorist.

Teisipäeva hommikuprogrammis kuulame Investeerimiskonverentsil tehtud intervjuud ettevõtja Reet Roosiga.

Hommikul kell 7:30 kõlab raadiotoimetaja Mai Kroonmäe tehtud intervjuu ettevõtja ja investor Reet Roosiga. Intervjuus räägib Roos enda osalusega fondist, mis ületab tootluselt jätkuvalt S&P 500 indeksit, aga ka sellest, miks ta ei usu USA turu mulli ja miks võib olla Donald Trumpile tänulik.

Pärast kella 8:00 tuleb stuudiosse COBALTi advokaat Rauno Ligi, et rääkida suvel jõustunud uuest konkurentsiseadusest, mis võib lähiaastatel tuua menetluste arvu kasvu. Kell 8:30 räägime rahandusministeeriumist Kertu Fedotoviga seadusemuudatustest, mis lubavad pensioni teisest sambast lahkumise järel sellega viie aasta pärast uuesti liituda.

Kell 9:00 võtame Infopanga konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga ette värsked konkurentsiraportid: automüük, logistika, kinnisvara korrashoid ja advokaadibürood.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Kristjan Kurg. Saatepäev jätkub nelja saatega: 11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saade keskendub möödunud nädalalõpul toimunud Investor Toomase konverentsile. Meenutame kõlanud teemasid, mis konverentsilt enim meelde jäid ning uurime, kuidas programm kokku pandi. Veel kuulame vox populit, kus lisaks külalistele võtavad sõna ka Triinu Tapver, Rait Kondor ja Madli Kaevats. Konverentsi meenutavad Jana Saarkoppel, Jaan Martin Raik, Juhan Lang ning konverentsi esmakordselt külastanud investor Toomase turundusspetsialist Ott-Aleksander Komarov. Saatejuht on Merian Tiirats. 12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". Külas on Restate'i tegevjuht Risto Abel ja arenduste projektijuht Toomas Salamäe. Räägime kinnisvaraturust, müügikultuurist ja sellest, kuidas kasvada arendusfirmast edukaks ettevõtete grupiks. Saatekülalised jagavad oma teekonda ja arutavad, mis teeb ühest müügiinimesest hea partneri. Saatejuht on Dominate Sales tegevjuht Silver Rooger 13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Stuudios on tarku turundusmõtteid koondava arvamuskonkursi Tark Turundus esikolmik ja žüriiliige: Robert Reisman, Aune Past, Urmet Seepter ning Dane Tall. Räägime, millised ideed ja hoiakud eristasid tänavuse konkursi parimaid töid, kuidas mõtestada turunduse rolli juhtimises ning miks tark turundus ei ole kulu, vaid investeering. Saadet juhib Keit Alev.

15.00–16.00 “Kasvupinnas”.

“Kasvupinnase” saates teeme tagasivaate möödunud aasta sügisel toimunud konverentsile “Põllumajanduse Äriplaan 2026”. Kuulete kahte ettekannet, mis mõlemad keskenduvad teraviljasektorile ja selle tulevikule.

Saate esimeses pooles otsime vastust küsimusele, mida Eesti põllumeestel praegustes oludes üldse tasuks kasvatada ja miks. Oma mõtteid jagab Scandagra Eesti viljaäri juht Marge Pähkel. Saate teises pooles võtame vaatluse alla maheteravilja turu. Sellest, kuidas läheb Eesti suurimal maheteravilja ühistul Wiru Vili, räägib ühistu juht Hardo Vahemäe. Saate pani kokku teemaveebi Põllumajandus.ee juht Meelika Sander-Sõrmus.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.