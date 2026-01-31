01.02.26, 06:00 Nädala lood: Netflixile müüdud Pärnu idu kibe tõde ja kõrge latiga dividendide TOP

Idufirma Ready Player Me üks asutajatest ja tegevjuht Timmu Tõke ütles veel detsembris tehingut napilt kommenteerides, et plaanib võtta aja maha ja puhkab, kuid pärast seda hakkab ehitama järgmist idufirmat.

Selle nädala üks enim kõneainet pakkunud lugu tuleb Pärnust, kus idufirma Ready Player Me töötajad jäid ilma loodetud rahast, kui ettevõtte ostis ära Netflix. Müüki Netflixile serveeriti eduloona, kuid selle varju jäid üdini nördinud töötajad.

On detsembri keskpaik. Levib pommuudis, et Netflix ostab Ready Player Me ja seda loeb ka firma endine töötaja. Ta läheb elevile, sest ei suuda oma silmi uskuda. “Lõpuks ometi see juhtub!“ rõõmustab Steven (nimi muudetud – toim). Ta juba kujutab ette tema pangakontole potsatavat suurt summat optsioonidelt idufirmas. Kõik Steveni mured laheneks. Unistus oma kodust tundub käeulatuses. ”Mu süda peksles sees.“

See on tavaline, et alustavad idufirmad jagavad oma töötajatele optsioone, mõnikord teevad nad seda lisatasu asemel, sest nii on soodsam. Kui idufirma kasvab ükssarvikuks või suure summa eest maha müüakse, saavad ka töötajad rikkaks.

Steveni elevus saab aga kiire lõpu.