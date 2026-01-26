26.01.26, 17:00 Päikeseprillid ette – iduedu pimestab Eesti edu idusektoris on muidugi uhkuseasi, kuid võib tekitada võltslootusi. Tööandja asi on töötaja ootusi juhtida, eriti mis puudutab optsioone, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Skype’i, Wise’i, Bolti, Pipedrive’i ja teiste ükssarvikute pealt on kujunenud kuvand Eestist kui kohast, kus on suur potentsiaal idufirmaga sirgjoones rikkaks saada. Netflixile müüdud Pärnu idufirma Ready Player Me lugu näitab aga kainestavalt, kui petlik see narratiiv võib olla. Väljaspoole näidati müüki kui suurt edulugu, seestpoolt tähendas see aga töötajatele nulli – tühistatud optsioone ja purunenud lootusi.