Euroopa Liit paneb mitusada miljonit merekaablite turvalisusesse

Aastavahetuse paiku tekkis Läänemerel statistiliselt ebanormaalne olukord, kui kuue päevaga registreeriti kokku kuus merealuse sidekaabli riket. Valitsus julgustab nüüd ettevõtteid investeerima digitaristusse ja karmistab karistusi kaablite rikkumise eest.
Kaitsepolitseiamet avaldas täna aastaraamatu, kus on muu hulgas juttu energiapoliitikast. Lahtiühendumine Venemaa sagedusalast oli ajalooline samm, kuid energiasõltumatuse teekond peab jätkuma, kirjutab julgeolekuasutus.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.