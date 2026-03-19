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5G on kohal, 6G tulekul – mida peavad ettevõtted mobiilside arengus arvestama?

Mobiilside areng pole üksnes tehnoloogiline teema, vaid otsene äriline küsimus. Äripäeva raadios räägiti, miks sulgesid Eesti telekomid 3G võrgu (aga mitte 2G), kuidas 5G loob uut äripotentsiaali ning millist rolli mängib lähiaastatel 6G.

Eesti telekomiettevõtted on sulgenud oma 3G võrgud konkurentsist väljalangemise tõttu, säilitades siiski 2G võrgud, mis teenindavad endiselt makseterminale ja valveseadmeid. Tele2 tehnoloogiajuhi Tanel Sarri sõnul liiguvad kõned ja andmed nüüd peamiselt 4G ja 5G võrkudes ning 5G suudab katta enamiku ettevõtete vajadusi. Uued teenused, nagu võrgu API-d ja privaatvõrgud, toovad äriklientidele uusi võimalusi. Samal ajal valmistub valdkond nelja aasta pärast turule jõudva 6G tulekuks, mille fookus on tehisintellektil ja reaalajas andmetöötlusel. Tanel Sarri rõhutab kiiret trendide jälgimist, et tagada konkurentsieelis.

Tele2 Eesti tehnoloogiajuht Tanel Sarri ja TalTechi õppejõud Priit Roosipuu käisid Äripäeva raadios.
  • Tele2 Eesti tehnoloogiajuht Tanel Sarri ja TalTechi õppejõud Priit Roosipuu käisid Äripäeva raadios.
  • Foto: Indrek Kald
Kuna 3G oli ajale jalgu jäänud ega pakkunud enam lisandväärtust, sulges Telia oma võrgu 2023, aasta hiljem hakkas kolmanda põlvkonna võrku “kokku pakkima” Elisa, mullu järgnes neile Tele2.
Samas jäeti alles varasem põlvkond ehk 2G, mis teenindab endiselt näiteks makseterminale ja valveseadmeid, vähesel määral ka kõnetelefone. Tele2 tehnoloogiajuhi Tanel Sarri sõnul oli 3G “funktsionaalselt asendatud” – kõned liiguvad 2G ja 4G kaudu, andmeside aga juba peamiselt 4G ja 5G võrkudes.
3G võrgu sulgemine oli tema sõnul ühe aasta pikkune projekt, kus suurimaks tööks osutus klientide teavitamine ja vajadusel seadmete üleviimine. “Võrgu enda sulgemine on lihtne – paari nupuvajutusega tehtav,” kinnitas Sarri Äripäeva raadio saates Äri ja tehnoloogia. Meieni ükski probleem ei jõudnud, et oleks mingi teenus jäänud sellepärast seisma, lisas ta.
Kuigi 5G võrk on Eestis välja ehitatud ja valmis ärikasutuseks, liigub andmeside suuresti 4G võrgus. “Kui täna osta seade, siis kindlasti juba 5G,” soovitas Tanel Sarri. Tema sõnul on 5G võrk küps 95% ettevõtete vajaduste katmiseks. Uued teenused – alates võrgu API-dest kuni tööstuslike privaatvõrkudeni – loovad ärikliendile võimaluse sideteenuse täiesti uueks kvaliteediks, lisas ta.
Sidevõrkude areng mõjutab otseselt ka ettevõtete ärimudeleid. 5G toob suurema töökindluse, väiksema ajalise viivituse ja parema turvalisuse, mis loob eelduse uute teenuste tekkeks. Sarri sõnul on 5G juba äriliselt küps enamiku ettevõtete vajaduste katmiseks.
Ühe trendina tõi ta välja võrgu API-d, mis võimaldavad reaalajas võrguressursse dünaamiliselt kohandada. Ühe näitena tõi ta Belgia sadama, kus laevad saavad saabumisel ajutiselt maksimaalse võrguressursi navigeerimiseks.
Samas on 5G justkui vaheastmeks. Umbes nelja aasta pärast turule jõudev mobiilside kuues põlvkond ehk 6G keskendub tehisintellektile, satelliitsidele, reaalajas andmetöötlusele ja uuele pilvearhitektuurile. Samas ei pruugi 6G tuua suuremat andmeside kiirust.
TalTechi õppejõu Priit Roosipuu hinnangul liigub 6G “reaalajas toimivate teenuste ja digitaalse kaksiku” poole. Ta rõhutas ka vajadust siduda arendus pilvevõimekusega, mida täna veel täielikult ei eksisteeri.
Muutumas on ka telekomiettevõtete ärimudel – esmalt ilmnes, et kõneminutite eest enam raha küsida ei saa, hiljem selgus sama ka andmemahu osas. Pelgalt “toruteenuse” pakkumisest liigutakse nüüd partnerluspõhise koostöö suunas.
Tanel Sarri sõnul loob operaator platvormi, mille põhjal saavad tekkida uued teenused ja ärid. “Tuli 4G, sinna peale teenused nagu Bolt, Tinder, kodukontorid – mis kõik olnuks muidu võimatu,” rääkis Tele2 tehnoloogiajuht.
Ja iga uus G ehk sidepõlvkond selliseid uusi võimalusi ka toob. “Aga võrk peab käima natuke teistest vertikaalidest ees, meie roll on luua võimalus, platvorm, kuhu peale tekib innovatsioon,” rääkis ta.

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TalTechi õppejõud Priit Roosipuu sõnul on aga sidevõrkude areng tihti teenustest ees, st kohe ei jõua teenused järele. Kõik need G-d lubavad alguses rohkem, kui reaalselt hakatakse turul pakkuma, märkis ta. Ta tõi esile, et kuigi 5G võrk lubab tööstuslikku revolutsiooni, on Eestis privaatvõrkude kasutuselevõtt alles algusjärgus. Roosipuu lisas, et tuleviku võtmetehnoloogiad on digitaalsed kaksikud ja äärearvutus, mis eeldavad aga uut tüüpi võrgutalitlust ja arhitektuuri.
Ka räägiti Äri ja tehnoloogia saates, millal tasub ettevõttel uus tehnoloogia kasutusele võtta – liiga vara võib olla kallis, liiga hilja ohtlik. Tanel Sarri hinnangul on oluline olla kiire trendide järgija, mitte ilmtingimata esimene.
Saates arutati ka taristu rolli üle – mastide ja füüsilise võrgu omamine ei pruugi olla tulevikus sideoperaatorite ainufookus. Tanel Sarri sõnul on operaatori roll muutumas – “me peame olema tehnoloogiaettevõtted, mitte lihtsalt ühenduse pakkujad”. Tele2 ise moodustas mullu USA ettevõttega ühisfirma Baltimaades võrgutaristu halduseks.
Äri ja tehnoloogia
4G, 5G, 6G - kuidas mõjutavad mobiilside põlvkonnad ärimudeleid ja teenuseid?
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