Toormerikkal Virumaal seisavad kohalikud kaevandamisele vastu

Inimeste hirmu, et uue karjääri või kaevandusega rikutakse ära harjumuspärane elu ja kannatused jäetakse korvamata, kasutavad ära igat liiki avantüristid – sellele tuleb teha lõpp, kirjutab mäeinsener, OÜ Eesti Killustik juhatuse liige Ole Sein.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.