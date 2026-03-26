Toormerikkal Virumaal seisavad kohalikud kaevandamisele vastu

Inimeste hirmu, et uue karjääri või kaevandusega rikutakse ära harjumuspärane elu ja kannatused jäetakse korvamata, kasutavad ära igat liiki avantüristid – sellele tuleb teha lõpp, kirjutab mäeinsener, OÜ Eesti Killustik juhatuse liige Ole Sein.