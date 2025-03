Tagasi 12.03.25, 10:30 Mäeinsener: maavarade poliitika tuleb pöörata näoga kogukonna poole Inimeste hirmu, et uue karjääri või kaevandusega rikutakse ära harjumuspärane elu ja kannatused jäetakse korvamata, kasutavad ära igat liiki avantüristid – sellele tuleb teha lõpp, kirjutab mäeinsener, OÜ Eesti Killustik juhatuse liige Ole Sein.

Mäeinsener Ole Sein. Foto: Raul Mee

Ühelt poolt näeme rändprotestijaid, kes muudavad iga tööstusobjekti avaliku arutelu hüsteeriliseks tsirkuseks. Teiselt poolt tulevad tegelased, kes lubavad, et kui neile makstakse riigi poolt peale, siis kaevavad nad ühte Eestimaa nurka, näiteks Paldiskisse, nii pööraselt suure augu, et enam pole mitte kunagi vaja ühtegi teist auku kuhugile mujale kaevata. Selleks, et pettus läbi läheks, peab see vastama publiku ootustele ja olema nii hiiglaslik, et serva taha keegi ei näe.