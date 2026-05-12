12.05.26, 16:34 Raadiokava: kiibihiiglase Nvidia uskumatu tähelend Kas tehnoloogiagigandi Nvidia kasvuks on veel ruumi ja mis on firma fenomen, kuuleb kolmapäeval Äripäeva raadiost. Hommikut alustame aga lootustandvate noorte, Rotermanni võlakirjade ja pangandusteadetega.

Saates “Äripäeva raamatuklubi” avavad fotol olev investor Taavi Ilves ja investor Priit Kallas värske raamatu "Mõtlemismasin" põhjal tehnoloogiahiiglase Nvidia fenomeni.

Foto: Raul Mee

06.45 – 09.45 “Hommikuprogramm”.

Kas oled igatsenud pastakat, mis iial tühjaks ei saa? Kell 7.35 räägime õpilasfirma Kiryak asutajatega, kolme gümnasistiga, kes päriselt sellise toote välja töötasid ja turule tõid. Oma pingutuste eest pälvisid nad Eesti parima õpilasfirma tiitli ja sõidavad meid peagi esindama ka Euroopasse.

Kell 8.05 on stuudios Coop panga finantsjuht Paavo Truu, kes tutvustab Coopi värskeid majandustulemusi. Võrdleme neid teiste Eesti pankadega ning teeme juttu ka sellest, mismoodi Euroopa Keskpank euriboriga sel aastal käituda võib.

Ühtlasi selgub saates, et logistikafirmade üheks tulevikusuunaks on nii uskumatult kui see ka ei kõlaks, jäätmekäitlus. Teisisõnu, erinevate toodete eluea pikendamine ja uuesti ringlusesse saatmine, millega SmartPosti on juba hakanud aktiivselt tegelema. Saadet juhib Äripäeva logistikauudiste teemaveebi juht Tõnu Tramm.

15.00 – 16.00 “Äripäeva raamatuklubi”.

Saates avavad investorid Taavi Ilves ja Priit Kallas värske raamatu "Mõtlemismasin" põhjal tehnoloogiahiiglase Nvidia fenomeni ning selle juhi Jensen Huangi elulugu. Juttu tuleb, kuidas Nvidiast on saanud tehisintellekti ajastu labidamüüja ning miks investorid usuvad, et siiani saavutatud 5 triljoni dollariline turuväärtus jätab veel ruumi vähemalt kahekordseks kasvuks.

Saatekülalised jagavad oma isiklikke kogemusi Nvidia aktsionäridena ja selgitavad, kuidas nemad kasutavad AI-tööriistu igapäevaselt. Lisaks analüüsitakse Huangi fanaatilist juhtimisstiili, konkurentsi teiste tehnoloogiahiidudega ning tehisintellekti arenguga kaasnevaid võimalikke ohte inimkonnale. Saatejuht on Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Merian Tiirats.

