Raadiokava: kiibihiiglase Nvidia uskumatu tähelend

Kas tehnoloogiagigandi Nvidia kasvuks on veel ruumi ja mis on firma fenomen, kuuleb kolmapäeval Äripäeva raadiost. Hommikut alustame aga lootustandvate noorte, Rotermanni võlakirjade ja pangandusteadetega.
- Saates “Äripäeva raamatuklubi” avavad fotol olev investor Taavi Ilves ja investor Priit Kallas värske raamatu "Mõtlemismasin" põhjal tehnoloogiahiiglase Nvidia fenomeni.
06.45 – 09.45 “Hommikuprogramm”.
Kas oled igatsenud pastakat, mis iial tühjaks ei saa? Kell 7.35 räägime õpilasfirma Kiryak asutajatega, kolme gümnasistiga, kes päriselt sellise toote välja töötasid ja turule tõid. Oma pingutuste eest pälvisid nad Eesti parima õpilasfirma tiitli ja sõidavad meid peagi esindama ka Euroopasse.
Kell 8.05 on stuudios Coop panga finantsjuht Paavo Truu, kes tutvustab Coopi värskeid majandustulemusi. Võrdleme neid teiste Eesti pankadega ning teeme juttu ka sellest, mismoodi Euroopa Keskpank euriboriga sel aastal käituda võib.
Teisipäeval tuli teade, et Urmas Sõõrumaa omanduses olev kinnisvarafirma Rotermann City
valmistab ette võlakirjaemissiooni. Kell 8.35
helistame ettevõtte juhatuse liikmele Kaarel Loigule ning räägime asjast lähemalt.
Pärast 9.00 uudiseid räägime Äripäeva välisuudisteguru Indrek Lepikuga, mida oodata algavalt Trumpi Hiinas käigult, kas Taiwani pärast seda nädalat enam ongi ja mis mõju sellel kohtumisel maailmamajandusele võib olla.
Hommikuprogrammi veavad saatejuht Hebo Rahman-Eccles ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.
10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade”.
Külas on IKEA Eesti ärikliendiosakonna juht Kärilin Kuhlap. Räägime IKEA pakutavatest täislahendustest äriklientidele, alustades kinnisvaraarendustest ja lõpetades väiksemate büroode ning erilahendustega.
Kärilin Kuhlap selgitab, kuidas toimib sisekujundusteenus ärikliendile, millised on praegused trendid büroode sisustamisel ja kuidas aitab moodulmööbel lahendada lühiajalise üürituru väljakutseid. Samuti uurime, kuidas on tehisintellekt ja muutunud tööharjumused mõjutanud ettevõtete ruumivajadust. Saatejuht on Tarmo Virki.
13.00 – 14.00 “Logistikauudised eetris”.
Saade keskendub laologistikale ja pakiärile. Nimelt andis Läti riiklik postifirma Latvijas Pasts hiljuti teada otsusest siseneda niigi ülitiheda konkurentsiga Eesti ja Leedu turule. Mida arvab sellest sammust Eestis esimesena kanda kinnitanud Soome riikliku postifirma Posti esindaja ja millised on Posti äsja tehtud kliendiuuringu tulemused pakiäri tulevikust, räägib SmartPosti
laologistika direktor Raivo Roolaid.
Ühtlasi selgub saates, et logistikafirmade üheks tulevikusuunaks on nii uskumatult kui see ka ei kõlaks, jäätmekäitlus. Teisisõnu, erinevate toodete eluea pikendamine ja uuesti ringlusesse saatmine, millega SmartPosti on juba hakanud aktiivselt tegelema. Saadet juhib Äripäeva logistikauudiste teemaveebi juht Tõnu Tramm.
15.00 – 16.00 “Äripäeva raamatuklubi”.
Saates avavad investorid Taavi Ilves ja Priit Kallas värske raamatu "Mõtlemismasin" põhjal tehnoloogiahiiglase Nvidia fenomeni ning selle juhi Jensen Huangi elulugu. Juttu tuleb, kuidas Nvidiast on saanud tehisintellekti ajastu labidamüüja ning miks investorid usuvad, et siiani saavutatud 5 triljoni dollariline turuväärtus jätab veel ruumi vähemalt kahekordseks kasvuks.
Saatekülalised jagavad oma isiklikke kogemusi Nvidia aktsionäridena ja selgitavad, kuidas nemad kasutavad AI-tööriistu igapäevaselt. Lisaks analüüsitakse Huangi fanaatilist juhtimisstiili, konkurentsi teiste tehnoloogiahiidudega ning tehisintellekti arenguga kaasnevaid võimalikke ohte inimkonnale. Saatejuht on Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Merian Tiirats.
