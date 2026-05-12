  • OMX Baltic−0,96%312,52
  • OMX Riga0,13%883,02
  • OMX Tallinn−0,17%2 113,27
  • OMX Vilnius−0,56%1 447,88
  • S&P 500−0,6%7 368,38
  • DOW 30−0,58%49 417,6
  • Nasdaq −0,95%26 023,64
  • FTSE 100−0,29%10 239,62
  • Nikkei 2250,52%62 742,57
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%86,6
Raadiokava: kiibihiiglase Nvidia uskumatu tähelend

Kas tehnoloogiagigandi Nvidia kasvuks on veel ruumi ja mis on firma fenomen, kuuleb kolmapäeval Äripäeva raadiost. Hommikut alustame aga lootustandvate noorte, Rotermanni võlakirjade ja pangandusteadetega.
Saates "Äripäeva raamatuklubi" avavad fotol olev investor Taavi Ilves ja investor Priit Kallas värske raamatu "Mõtlemismasin" põhjal tehnoloogiahiiglase Nvidia fenomeni.
  • Saates “Äripäeva raamatuklubi” avavad fotol olev investor Taavi Ilves ja investor Priit Kallas värske raamatu "Mõtlemismasin" põhjal tehnoloogiahiiglase Nvidia fenomeni.
  • Foto: Raul Mee
06.45 – 09.45 “Hommikuprogramm”.
Kas oled igatsenud pastakat, mis iial tühjaks ei saa? Kell 7.35 räägime õpilasfirma Kiryak asutajatega, kolme gümnasistiga, kes päriselt sellise toote välja töötasid ja turule tõid. Oma pingutuste eest pälvisid nad Eesti parima õpilasfirma tiitli ja sõidavad meid peagi esindama ka Euroopasse.
Kell 8.05 on stuudios Coop panga finantsjuht Paavo Truu, kes tutvustab Coopi värskeid majandustulemusi. Võrdleme neid teiste Eesti pankadega ning teeme juttu ka sellest, mismoodi Euroopa Keskpank euriboriga sel aastal käituda võib.

Teisipäeval tuli teade, et Urmas Sõõrumaa omanduses olev kinnisvarafirma Rotermann City valmistab ette võlakirjaemissiooni. Kell 8.35 helistame ettevõtte juhatuse liikmele Kaarel Loigule ning räägime asjast lähemalt.
Pärast 9.00 uudiseid räägime Äripäeva välisuudisteguru Indrek Lepikuga, mida oodata algavalt Trumpi Hiinas käigult, kas Taiwani pärast seda nädalat enam ongi ja mis mõju sellel kohtumisel maailmamajandusele võib olla.
Hommikuprogrammi veavad saatejuht Hebo Rahman-Eccles ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.
10.00 11.00 “Sisuturundussaade”.
Külas on IKEA Eesti ärikliendiosakonna juht Kärilin Kuhlap. Räägime IKEA pakutavatest täislahendustest äriklientidele, alustades kinnisvaraarendustest ja lõpetades väiksemate büroode ning erilahendustega.
Kärilin Kuhlap selgitab, kuidas toimib sisekujundusteenus ärikliendile, millised on praegused trendid büroode sisustamisel ja kuidas aitab moodulmööbel lahendada lühiajalise üürituru väljakutseid. Samuti uurime, kuidas on tehisintellekt ja muutunud tööharjumused mõjutanud ettevõtete ruumivajadust. Saatejuht on Tarmo Virki.
13.00 – 14.00 “Logistikauudised eetris”.
Saade keskendub laologistikale ja pakiärile. Nimelt andis Läti riiklik postifirma Latvijas Pasts hiljuti teada otsusest siseneda niigi ülitiheda konkurentsiga Eesti ja Leedu turule. Mida arvab sellest sammust Eestis esimesena kanda kinnitanud Soome riikliku postifirma Posti esindaja ja millised on Posti äsja tehtud kliendiuuringu tulemused pakiäri tulevikust, räägib SmartPosti laologistika direktor Raivo Roolaid.

Ühtlasi selgub saates, et logistikafirmade üheks tulevikusuunaks on nii uskumatult kui see ka ei kõlaks, jäätmekäitlus. Teisisõnu, erinevate toodete eluea pikendamine ja uuesti ringlusesse saatmine, millega SmartPosti on juba hakanud aktiivselt tegelema. Saadet juhib Äripäeva logistikauudiste teemaveebi juht Tõnu Tramm.
15.00 16.00 “Äripäeva raamatuklubi”.
Saates avavad investorid Taavi Ilves ja Priit Kallas värske raamatu "Mõtlemismasin" põhjal tehnoloogiahiiglase Nvidia fenomeni ning selle juhi Jensen Huangi elulugu. Juttu tuleb, kuidas Nvidiast on saanud tehisintellekti ajastu labidamüüja ning miks investorid usuvad, et siiani saavutatud 5 triljoni dollariline turuväärtus jätab veel ruumi vähemalt kahekordseks kasvuks.
Saatekülalised jagavad oma isiklikke kogemusi Nvidia aktsionäridena ja selgitavad, kuidas nemad kasutavad AI-tööriistu igapäevaselt. Lisaks analüüsitakse Huangi fanaatilist juhtimisstiili, konkurentsi teiste tehnoloogiahiidudega ning tehisintellekti arenguga kaasnevaid võimalikke ohte inimkonnale. Saatejuht on Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Merian Tiirats.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
Uudised
  • 11.05.26, 06:30
Maailma mõjukaim pangajuht: ei aktsiad ega nafta hind pane mind kõige rohkem muretsema
Andero Laur püsib optimistlik vaatamata sellele, et Liveni IPO ei täitnud oodatud rahalist eesmärki.
Saated
  • 11.05.26, 08:38
Liveni juht tunnistab eksimust IPO-prognoosiga: panime lati natuke liiga kõrgele
Rheinmetalli väärtus on langenud täna ligi 3 protsenti ning alates 2026. aasta algusest üle 24 protsendi.
Börsiuudised
  • 11.05.26, 11:52
Putini vihje pani kaitsetööstuse aktsiad langema
Kõik varjatud puudustega seotud vaidlused kohtusse ei jõua ning üsna sageli õnnestub pooltel kompromiss saavutada.
Uudised
  • 10.05.26, 06:00
Varjatud puudused paisutavad kohtuvaidlusi: koduostjad nõuavad müüjatelt kopsakaid summasid
Näited otse elust
Tuule tõukerataste emafirma Comodule’i ees seisab miljonite eurode eest võlakirjatagatist ümber rääkida
Uudised
  • 11.05.26, 09:47
Tõuksiäri pankrotistumine tõi tarkvarafirmale kaela saneerimise
Juba korra pidi Donald Trump oma visiiti Pekingisse edasi lükkama.
  • PRO
Analüüsid
  • 11.05.26, 14:22
Trump lendab, nokats pihus, Pekingisse. Taiwan kardab oma iseseisvuse pärast
Raamatupidamisbüroo K&R Äriteenused OÜ asutaja ja juht Karin Buström.
  • ST
Sisuturundus
  • 11.05.26, 12:54
Uus suund raamatupidamises toob finantsidesse rohkem selgust
Nordic Compassi esimees on Soome endine peaminister Jyrki Katainen.
Põhjamaade suurettevõtjad panid konkurentsivõime tugevdamiseks seljad kokku
Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa: “Ühiskond koosnebki erinevatest inimestest ja ka mehed peaksid olema otsuste juures, mis neid vägagi puudutavad.“
Ministeeriumi reegel: värbamise lõppvoorus saab eelise mees
Tehnoloogiahiiude triljonilised investeeringud viitavad piiritu nõudlusega supertsükli algusele, kus ärimudelid mängitakse ümber ja lühiajaline korrektsioonioht ei muuda suurt pilti, leidsid Swedbanki finantsturgude vanemspetsialist Meelis Maasik (paremal) ja LHV portfellihaldur Mikk Taras.
Swedi ja LHV eksperdid jagasid julgeid raketihoiatusi. Maasik: tuleb panna silmad kinni ja lihtsalt osta
Nordic Compassi esimees on Soome endine peaminister Jyrki Katainen.
Põhjamaade suurettevõtjad panid konkurentsivõime tugevdamiseks seljad kokku
Turgudel analüüsiti aprilli tarbijahinnaindeksi andmeid, mis näitasid, et inflatsioon püsib kiire kasvuga.
Inflatsiooni tõus vedas USA turud alla
Pensionifondides kasvab indeksifondide populaarsus, investeeringud Eestisse vähenevad.
Eesti pensionifondide varad kasvasid 7,9 miljardi euroni
Analüütik Mattias Wallander tõi välja kolm dividendiaktsiat, mida võiks portfelli kaaluda, et teenida keskmist palka läbi dividendi.
Kuidas panna kokku portfell, mis teenib keskmise palga kuus
“Nii ju tehaksegi” ei ole kriminaalvastutusest vabastav asjaolu, rõhutab advokaat Allar Nisu.
Advokaat: viis äritegevuses kasutatavat levinud võtet, mis on tegelikult kuriteod
Spa Toursi juhi ja omaniku Kalle Kuusiku (paremal) sõnul on eesmärk pakkuda Mustakivi asumi elanikele vaba aja veetmise koht.
Spa Tours ehitab Lasnamäele 10 miljoniga spaa
Rand & Tuulbergi partnerlussuhete- ja müügijuht Kristjan Mardna.
  • ST
Kui palju maailmapoliitika ja pikk hankeprotsess ehitussektorit tegelikult pidurdab?
Suvel ootab Nordea head kruiisihooaega.
Nordea analüüs: Tallinna Sadama aasta algas konarlikult, kuid hinnasiht jääb samaks
Mitu aastat mõtlesin Nvidia aktsiat osta, imetlesin selle tõusu, kuulasin teiste investorite soovitusi – aga ei ostnud, sest pidasin liiga kalliks. See väärhinnang läks mulle maksma hea hulga tootlust.
Miljoni euro küsimus: kuidas leida üles aktsiaturu suurimad võitjad
Iute Groupi võlakirjade intressikattekordaja ületab 1,5 kordset miinimumnõuet tagasihoidlikku varuga.
Iute Group kasum esimeses kvartalis langes
Esimese kauplemispäeva langusega lõpetanud Wise’i aktsia on järelturul kerkinud pea 10%.
Wise’i debüüt USA börsil: esimese päeva langusele järgnes ralli järelturul
Deutsche Bank seadis Micron Technology aktsia hinnasihiks 1000 dollarit.
Microni aktsia rallis 1000 dollari hinnasihi ja Samsungi streigiohu toel
Maailma mõjukaim pangajuht: ei aktsiad ega nafta hind pane mind kõige rohkem muretsema
Tallinnas uue toidukoha avamine pole mitte üheski asukohas lihtne. “Kui sa tõesti südames tunned ja numbrid kinnitavad, et oleks põhjust sellest hirmust läbi minna, siis tasuks see ette võtta ja seda ma igapäevaselt teen,” ütleb Anella Veebel.
Noor ettevõtja pani mängu kõik oma säästud ja avas Tallinna südalinnas toidukoha
Kõik varjatud puudustega seotud vaidlused kohtusse ei jõua ning üsna sageli õnnestub pooltel kompromiss saavutada.
Varjatud puudused paisutavad kohtuvaidlusi: koduostjad nõuavad müüjatelt kopsakaid summasid
Näited otse elust
Heiti Hääle kontrolli all olev B2G Grupp ostis Läti vedelgaasiäri kaks aastat tagasi, hiljuti viidi lõpuni 10 miljoni eurone investeering Riia gaasiterminal.
Varju hoidev ärimees ostab suure tüki Heiti Hääle gaasiärist
Otepää perefirma müügiplatsilt on aasate jooksul teele läinud tuhandeid sõidukeid Euroopase, Aasiasse, Lähis-Itta ja teistele rahvusvahelisele turgudele. Foto on illustratiivne.
Laia haardega Otepää perefirma maksis kopsaka dividendi
Viimase 15 aasta kokkuvõttes ei ole õnnestunud siinsel turul toimetavatel investoritel naljalt suuri kalu püüda, kuna Tallinna börsiindeksit on oma kasvuga edestanud vaid üks ettevõte – Merko. Pildil suuromanik Toomas Annus.
Viimased 15 aastat Tallinna börsil: kõigest üks aktsia teeb indeksile ära
“Ei tea veel milleks, aga vaatame!” vastas Kristjan Maruste kohtuniku küsimusele, kas ta on pankrotiasja arutamiseks valmis.
Tuule tõuksiäri pankrotile terendab raugemine: kontojääk 1600 eurot, investoritele võlgu miljoneid
Kooslus kriisides vaevlevast NATOst, lühiajalise vaatega USA presidendist ja sõjaks valmis Venemaast on oluline just Euroopa kaitse kontekstis.
Geopoliitika ekspert: Putin otsib intensiivselt ajaakent, millal Euroopat rünnata

E-kaubanduse areng ja tulevik
Kuum tool
  • PRO
Lavajutud
Tööstusuudised eetris
Hommikuprogramm
Kestlikul kursil
