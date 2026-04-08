Tagasi Tarmo Tanilase kaks stsenaariumit. Mis juhtub aktsiaturgudel pärast Iraani vaherahu Negatiivse stsenaariumi korral ei suuda USA ja Iraan kahenädalase sõjapausi järel rahus kokku leppida, mis tähendaks ka kukkumist aktsiaturgudel, rääkis Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas. Hommikuprogramm

“Kui kokkuleppele ei jõuta, siis tuleb seesama mure ju tagasi ‒ tont tuleb tagasi turule ‒ ja siis me ju tunnetame seda kõike oma rahakoti peal, nafta hind mõjutab kõike, kõik läheb kallimaks ja viib inflatsiooni ülespoole,” rääkis Tanilas. “Siis keskpankadel on ka käed lukus ja väga midagi teha ei saa.”

See tähendaks laias laastus ka majanduslangust. “Aktsiaturgude mõttes on see vaat et kõige hullem asi, mida võib välja mõelda,” nentis Tanilas.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis tõi Tanilas välja ka positiivse stsenaariumi aktsiaturgudel, kui USA ja Iraan jõuaksid kahe nädala jooksul ühele meelele ja rahu päriseks kestma jääks.