IMF langetas prognoosi ja hoiatab maailmamajandust pika sõjaga kaasneva šoki eest

Lähis-Ida konflikt ei mõjuta ainult energiahindu või geopoliitikat. Selle mõju võib jõuda ka Euroopa ettevõtete rahavoogudesse ja lõpuks väga praktilise küsimuseni: miks äripartneri arve ei ole makstud?
Kaubandussõda on kolmveerand aastat kolme maailma suurimat majandust küll erinevalt, ent lõppeks ühtmoodi negatiivselt mõjutanud. Hiinat, Saksamaad ja tõenäoliselt ka USAd ennast aitaks Donald Trumpi kaotus kohtus.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?