14.11.25, 17:19 Ilma võitjateta sõda: tollid laastavad suurimaid majandusi Kaubandussõda on kolmveerand aastat kolme maailma suurimat majandust küll erinevalt, ent lõppeks ühtmoodi negatiivselt mõjutanud. Hiinat, Saksamaad ja tõenäoliselt ka USAd ennast aitaks Donald Trumpi kaotus kohtus.

Maailma kaubandusorganisatsiooni prognoosi järgi kahaneb tänavu globaalne kaubandus.

Donald Trumpi algatatud tollisõda on jõudnud aasta lõpuks justkui vaherahu faasi. Euroopa Liiduga jätkuvad läbirääkimised tingimuste üle, mis on seadnud vanale maailmale keskeltläbi 15protsendilised tollid, ning Hiinaga on näha teatavat pingete leevenemist — diiliga „muldmetallid mulle, kiibid sulle“ —, ent uuest normaalsusest on asi veel kaugel.