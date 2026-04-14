Magusa hanke kaotanud turvafirma koondab töötajaid
Tallinna Sadama turvateenuse 15 miljoni eurose hanke võitis Forus Security, mistõttu peab senine teenusepakkuja G4S Eesti koondama kümneid töötajaid. “Töötukassale tehtud teade kajastab kõige mustemat stsenaariumit.”
Eesti kaks suurimat turvafirmat ja Tallinna lennujaam lõpetasid möödunud novembris kohtutee. Suurärimehe Urmas Sõõrumaa turvafirma Forus Sercurity võttis üle pea poole kaks kümnendit lennujaamas turvateenust pakkunud G4Si töö.
Poevarguste arv kasvab jätkuvalt ning kui varem tegid turvameestele muret sarivargad või tellimuste täitjad, siis täna on aina rohkem neid, kes üritavad varastamisega oma keerulist elujärge parandada, rääkis turvafirma Forus Security juhatuse liige Kaimar Karuauk.
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