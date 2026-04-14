Magusa hanke kaotanud turvafirma koondab töötajaid

Poevarguste arv kasvab jätkuvalt ning kui varem tegid turvameestele muret sarivargad või tellimuste täitjad, siis täna on aina rohkem neid, kes üritavad varastamisega oma keerulist elujärge parandada, rääkis turvafirma Forus Security juhatuse liige Kaimar Karuauk.