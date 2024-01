Tallinna lennujaama turvamonopol murdus: "Sellest võidavad kõik"

Sakslased lükkasid kaugemale lootuse intressimäärade varasest langusest

Euroopa suurima majanduse Saksamaa inflatsioon kerkis detsembris 3,8 protsenti. See on viimase kolme kuu suurim näitaja, mis lükkab kaugemale lootuse näha intressimäärade kevadist langetust, vahendab Financial Times.

