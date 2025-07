Tagasi 25.07.25, 08:51 Turvafirma juht: varem varastasid professionaalid, täna memmeke mune ja piima Poevarguste arv kasvab jätkuvalt ning kui varem tegid turvameestele muret sarivargad või tellimuste täitjad, siis täna on aina rohkem neid, kes üritavad varastamisega oma keerulist elujärge parandada, rääkis turvafirma Forus Security juhatuse liige Kaimar Karuauk.

Aina rohkem inimesi astub raskuste tõttu üle seaduse piiri.

Foto: Liis Treimann

“Täna memmeke tuleb, varastab mune ja piima. Ma arvan, et see on sotsiaalne küsimus ka, et kuidas sinna sekkuda,” arutles Karuauk. Turvafirmal pole aga muud teha, kui igale vargale politsei kutsuda, kes inimesega edasi tegeleb, tõdes ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Karuauk ka turvateenuste hinnatõusust, tööjõu leidmisest ja tehnilisest arengust. Samuti tuli juttu Forus Security hiljutisest hankevõidust, mis andis nende valvata Tallinna ametlikud supelrannad ning Karuauk andis ka nõu, kuidas sekkuda, kui keegi üritab alkoholijoobes ujuma minna.

Küsis Lauri Leet.

