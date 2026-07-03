Äriregister võtab sihikule kümned poliitikud. “Jutt ja vabandused”

Kümned poliitikud, sealhulgas ministrid ja riigikogu võtmekomisjonide liikmed, on seotud ühingutega, mis jätsid õigeks ajaks esitamata majandusaasta aruanded.
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- kui laialt on aruandevõlglaste seas esindatud eri erakondade poliitikud ja millised nimed nimekirjast läbi käivad;
- kuidas põhjendavad ministrid ja riigikogu liikmed ise aruannete esitamata jätmist ning miks peab maksejõuetuse teenistuse juht Signe Viimsalu neid selgitusi ebausutavaks;