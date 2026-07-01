Enam kui 100 000 ettevõtet võib saada trahvi

Hommikuks olid aruande esitanud napilt enam kui pooled
30. juuni on tähtis päev, mil kõik ettevõtted peavad esitama majandusaasta aruande. Registrite ja Infosüsteemide Keskuse null-aruandluse tiimi juhi Aleksandr Beloussovi sõnul jätab aruande tähtajaks esitamata ligi kolmandik kohuslastest.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.