Eesti loomemajandus vajab head ärimudelit: meie kultuur on ekspordiks valmis, aga süsteem veel mitte

Eesti kultuuril on tohutu potentsiaal saada mõjukaks osaks Eesti majandusest ja ekspordist: meil on tugev kultuuriharidus, tugevad nišid, hea tööeetika, suurepärane loojutustamise oskas ning kasvav huvi Eestis loodud sisu vastu. Miks on see va kultuur ikka veel kärpekoht ja kuidas seda potentsiaali päriselt kasvuks pöörata?
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks peetakse kultuuri Eestis endiselt liiga sageli kuluks, mitte majandust kasvatavaks investeeringuks;
- kuidas tahab Xenia Joost siduda loovuse, ekspordi ja tehnoloogia nii, et sellest sünniks püsiv tulu;