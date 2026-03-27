Eesti loomemajandus vajab head ärimudelit: meie kultuur on ekspordiks valmis, aga süsteem veel mitte

Kuidas me saame täita riigi ootusi, kui see on seadusega vastuolus?

Haridus- ja teadusministeerium on andnud juhise, et kooliprogrammi läbimiseks, mille osa on ka teatrikülastused, ei tohi lapsevanematelt raha küsida. Nii on teatrid sattunud olukorda, kus riik seab sihtasutusele selged ootused, kuid muudab nende täitmise keeruliseks, rääkis Noorsooteatri juht Leino Rei Äripäeva raadios.