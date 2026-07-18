Kas me sellist jalka-MMi tahtsime?

Jalgpallivaatleja Andres Must kommenteeris Äripäeva raadios ja kirjutas arvamusveergudel läbi kogu jalgpalli MMi võimust ja vaimust, staaridest ja luuseritest, suurest rahast ja suurtest emotsioonidest.
FIFA president Gianni Infantino ja USA president Donald Trump. Kas riigipea palvel punase kaardi tühistamine viis jalgpalli maailmaorganisatsiooni üle (veel ühe) punase joone?
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Jalgpallimaailma valitseja rohelisel murul selgub Hispaania ja Argentina vastasseisus. Ent selles maailmas on lisaks spordile hulk mõjusaid jõujooni, mida maailmameistrivõistluste finaalturniirid alati esile toovad.
FIFA on jalgpalli kese. Aga kuidas ta seda mõtestab?
Andres Must on jalgpalliajakirjanik, kelle sulest on ilmunud kümneid jalgpallialaseid probleemartikleid ja esseid. Ta on kirjutanud mahuka raamatu "Kuldne karikas. Jalgpalli MM läbi aegade" (Ilo 2010).