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Kas me sellist jalka-MMi tahtsime?

Jalgpallivaatleja Andres Must kommenteeris Äripäeva raadios ja kirjutas arvamusveergudel läbi kogu jalgpalli MMi võimust ja vaimust, staaridest ja luuseritest, suurest rahast ja suurtest emotsioonidest.
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Andres Must on jalgpalliajakirjanik, kelle sulest on ilmunud kümneid jalgpallialaseid probleemartikleid ja esseid. Ta on kirjutanud mahuka raamatu "Kuldne karikas. Jalgpalli MM läbi aegade" (Ilo 2010).
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