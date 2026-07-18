Tagasi Kas me sellist jalka-MMi tahtsime? Jalgpallivaatleja Andres Must kommenteeris Äripäeva raadios ja kirjutas arvamusveergudel läbi kogu jalgpalli MMi võimust ja vaimust, staaridest ja luuseritest, suurest rahast ja suurtest emotsioonidest.

Jalgpallimaailma valitseja rohelisel murul selgub Hispaania ja Argentina vastasseisus. Ent selles maailmas on lisaks spordile hulk mõjusaid jõujooni, mida maailmameistrivõistluste finaalturniirid alati esile toovad.

FIFA on jalgpalli kese. Aga kuidas ta seda mõtestab?

Sportliku saavutuse tähendus jalgpallis üha väheneb.