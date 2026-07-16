Andres Musta MM-mõtted | Kas FIFA maailm võib laguneda? Mis tuleks selle asemele?

Ei piisa küsimusest, kas FIFA sõltuvusel põhinev vastutussüsteem võib laguneda. Olulisem on küsida, millise loogika alusel moodustuks järgmine maailm, kirjutab jalgpalliajakirjanik Andres Must.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Andres Must Baloguni juhtumit FIFA eksimuse asemel organisatsiooni tavapärase toimimisloogika näiteks;

kuidas FIFA rahastusmudel ja väikeste alaliitude sõltuvus võivad kriitika sisuliselt vaigistada;