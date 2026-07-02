Andres Musta MM-mõtted | Kas tuleviku jalgpalli mõjutavad “jagatavuse strateegid” ja “nähtavuse nõunikud”?

Jalgpallis loeb sportlike saavutuste kõrval üha enam see, kas konkreetse mängija ümber saab tekitada loo, mida algoritm ja publik ühiselt edasi kannavad, kirjutab jalgpalliajakirjanik Andres Must.

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artiklit lugedes teada: miks peab Andres Must MMi näitel sotsiaalmeediat jalgpallis üha olulisemaks võimu loojaks;

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