Endine judomeister nõuab Kerr Kriisalt hiigelvõlga

USAs internetipettustes süüdistatava Eesti korvpalluri Kerr Kriisa skandaal ei ole ainult ühe pere traagika, vaid peaks panema mõtlema, kui tõsiselt mõjutavad sporti ümbritsevad hasartmängud noori, kõlas saates “Äripäev eetris”.
Hasartmäng ja sport käivad justkui käsikäes – tohutult palju veebikasiinosid on asunud sportlasi sponsoreerima ja end selle kaudu brändima ning võibki tekkida tunne, et spordi nautimiseks tuleb ka panustada. Eriti noortel.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.