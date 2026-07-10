Äripäev eetris: Kerr Kriisa juhtum näitab jälle, kui koledasti on spordielu hasartmängudest läbi imbunud
USAs internetipettustes süüdistatava Eesti korvpalluri Kerr Kriisa skandaal ei ole ainult ühe pere traagika, vaid peaks panema mõtlema, kui tõsiselt mõjutavad sporti ümbritsevad hasartmängud noori, kõlas saates “Äripäev eetris”.
Meie linnades ja valdades on palju häid arendusplaane, mis vajavad elluviimiseks erasektori partnerit, investorit või lihtsalt suuremat rahvusvahelist tähelepanu. Kuidas aga jõuda nendeni, kellega koos need plaanid päriselt ellu viia?