Raadiohitid: tagasilöögid, rahatarkuse edendajad ja järjekordne juhivahetus

Veel tuli peaasjalikult ebaõnnestumistele keskenduvas saates juttu vaesusest, haridusest ning pere ja töö tasakaalust.

Saadet juhtis Joonas-Hendrik Mägi.

Tarmo Sild Arco Vara juhivahetusest: köögis on kuum ja käib kõva andmine

Arco Vara nõukogu esimees Tarmo Sild tunnistas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ettevõtte juhtimine on keerulises seisus.

“Meie köögis on kuum ja käib kõva andmine,“ kirjeldas ta olukorda pärast seda, kui Arco Vara vahetas vaid pool aastat ametis olnud juhi Rait Riimi välja Kert Keskpaiga vastu. Silla sõnul on ettevõte olnud kahjumis alates 2024. aastast ning senine arengutrend ei anna põhjust rahuloluks.

Lisaks tuli intervjuus juttu ka Silla juhitava Iute grupi laienemisest Ukrainasse, kus ettevõte ehitab digipanka ja on investeerinud seni 15 miljonit eurot. Samuti rääkis ta grupi võlakirjade intressimaksete hilinemisest ning kõrgemate intressimäärade mõjust.

Intervjueeris Juhan Lang.

Raivo Hein ootab juubelit ja kosmoselendu. “Äkki 2027. aasta kevadel? Vaim ja keha on valmis, raha tuleb leida.”