Raadiohitid: tagasilöögid, rahatarkuse edendajad ja järjekordne juhivahetus
Äripäeva raadio nädala kuulatuimates saadetes avavad end investorid Kristjan Liivamägi ja Raivo Hein, lahatakse Arco Vara järjekordset juhivahetust, jagatakse venekeelses kogukonnas rahatarkust ning vaadatakse otsa ehitusturule.
Äripäeva raadio nädala kuulatuimates saadetes kõlasid enim persoonilood, ettevõtete juhtimismured ning kinnisvara- ja investeerimisteemad. Kristjan Liivamägi rääkis karjääri tagasilöökidest ja pere eelistamisest tööle. Tarmo Sild selgitas Arco Vara juhivahetust, öeldes, et ettevõtte olukord on pingeline ja firma on kahjumis alates 2024. aastast. Endover valmistab samal ajal ette uusi arendusi Tallinna südalinnas.
Investor Kristjan Liivamägi rääkis Äripäeva raadio uues saatesarjas “Tagasilöök” karjääri kõige valusamatest, aga tagantjärele kasulikest perioodidest.
Foto: Raul Mee
Kristjan Liivamägi: nüüd võtaksin julguse kokku ja eelistaksin karjäärile perekonda
Investor ja majandusteadlane Kristjan Liivamägi rääkis Äripäeva raadio värskes saatesarjas “Tagasilöök” karjääri kõige valusamatest, aga tagantjärele kasulikest perioodidest.
"Ma alustasin investeerimisega 2006 ja sain väga kiiresti väga valusad õppetunnid. Umbes sellel ajal jäi mulje, et kõik toob suurt tootlust ja investeerimine on see kuldne teekond, mille abil rikastuda," meenutas Liivamägi.
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Veel tuli peaasjalikult ebaõnnestumistele keskenduvas saates juttu vaesusest, haridusest ning pere ja töö tasakaalust.
Tarmo Sild Arco Vara juhivahetusest: köögis on kuum ja käib kõva andmine
Arco Vara nõukogu esimees Tarmo Sild tunnistas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ettevõtte juhtimine on keerulises seisus.
“Meie köögis on kuum ja käib kõva andmine,“ kirjeldas ta olukorda pärast seda, kui Arco Vara vahetas vaid pool aastat ametis olnud juhi Rait Riimi välja Kert Keskpaiga vastu. Silla sõnul on ettevõte olnud kahjumis alates 2024. aastast ning senine arengutrend ei anna põhjust rahuloluks.
Lisaks tuli intervjuus juttu ka Silla juhitava Iute grupi laienemisest Ukrainasse, kus ettevõte ehitab digipanka ja on investeerinud seni 15 miljonit eurot. Samuti rääkis ta grupi võlakirjade intressimaksete hilinemisest ning kõrgemate intressimäärade mõjust.
Mõnigi ettevõtja ja investori Raivo Heina äridest on pärast müüke paisunud miljardiäriks, kuid tema sõnul pole mõtet minevikus tehtut taga nutta.
“Me saime toona hea raha ja kes teab, kuidas oleks läinud, kui poleks müünud,” rääkis CV Keskuse ja veel mitu edukat kuulutusteäri püsti pannud Hein Äripäeva raadio saates “Tippkohtumine”.
Saates tuleb juttu sellest, millist elu elab LHV tänasel päeval, miks Rain Lõhmuse sõnad ühiskonda ja kodubörsi loksutavad ning mis saab edasi. Hein räägib sellestki, kuidas ta on pidanud seisma silmitsi vaimsete kriisidega ning neid ületanud.
Novembris 60. juubelit tähistav Hein vaatab endiselt sageli tähistaevasse ja unistab kosmoselennust, mis viimase info kohaselt võib aset leida juba tuleval aastal.
Rahatarkuse edendajad: mitusada tuhat eurot portfellis ei pea tulema tatra peal elamisega
Investeerimisplatvormi InvestingWoman eestvedajad rääkisid “Investor Toomase tunnis” rahatarkuse edendamisest venekeelses kogukonnas ning sellest, miks soov saada kiiresti rikkaks, inforuumist isoleeritus ja keerulised reeglid teevad inimesed petturitele kergeks saagiks.
“Inimesed otsivad endiselt seda nuppu, mille peale vajutades saad raha kätte kohe ja kiiresti ja väga lihtsate sammudega. Me kõik saame aru, et sellist nuppu ei ole,” sõnas Alina Johanson saates. Ta lisas, et kiiresti rikkaks saamise soov viib inimesed kergelt petturite lõksu, kes kasutavad ära inimeste soovi saada raha kiirelt kätte.
Endover lisab ehitusturule hoogu: Tallinna südalinnas algavad uued arendused
Arendaja Endover ei näe enam põhjust ehitusturule pidurit tõmmata ning valmistab ette mitut uut arendust Tallinna südalinnas, rääkisid Endoveri arendusdirektor Uku Tint ja Metropoli Ehituse juht Henri Ärmus.
Endoveri tegevus näitab, et ettevõte ei oota turu edasise suuna selginemist, vaid alustab julgelt uusi projekte. “Uute arenduste puhul oleme optimistlikud,” ütles Uku Tint Äripäeva raadio saates “Eetris on ehitusuudised”. Tema sõnul on ehitushind küll väljakutse, kuid arendaja ülesanne ongi leida viis kasvava kulubaasiga toime tulla ja projektilt kasumit teenida.
Lisaks tuli saates juttu Volta kvartali ehitusest, ostjate muutunud ootustest ja tehisaru võimalustest arendusprojektide efektiivistamisel.