“Pakkumist on liiga palju.” Arendajad lämmatavad Tallinna turu uute korteritega

“Pakkumist on liiga palju,” kinnitab kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark
. Ja seda kinnitavad ka kõik Äripäevaga rääkinud arendajad – Tallinnas on liiga palju valmis kortereid, millele pole veel ostjat leitud. Eriti tiheda konkurentsiga piirkondades surub see hindu alla ja sunnib arendajaid kõvasti pingutama.
Metro juht Mait Allas
rääkis, et konkurentidega suheldes näib tõesti, et ühtegi arendust pole sahtlisse jäetud. “Kõik mõtlevad pigem niipidi, et minu 50 või 100 korterit ikka siia turule ju veel mahub. Ometigi laojääk kogu aeg kasvab. Ühel hetkel ilmselt tuleb natukene rahulikum tempo võtta,” nentis ta.
Plaanid aga näitavad vastupidist – keegi ei kavatse pidurit tõmmata. Kes maratonil ei suuda tempot hoida, see võistlust ei võida, võttis Kaamos Kinnisvara
värske juht Tanel Olek
arendajate dilemma kokku.
Äripäeva ajakirjanik Kristjan Kurg annab üle kuu ilmuvas uudiskirjas "Ruutmeetrite taga" ülevaate olulisemast infost Eesti ehitus- ja kinnisvaraturul.