Arco Vara nõukogu vahetas juhi päevapealt välja. “Loomulikult mul on kahju”

Vaid pool aastat Arco Vara juhina töötanud Rait Riimi sõnul sai tema lahkumisel määravaks nõukogu ootus ettevõtte omakapitali tootlusele. Samal ajal peab nõukogu esimees Tarmo Sild vajalikuks muutusi nii ettevõtte mõtteviisis kui ka Lutheri kvartali äriplaanis.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks pidas Tarmo Sild Arco Vara juhtkonnavahetust vältimatuks ja milliseid muutusi ootab ta ettevõtte mõtteviisis;
- mis sai Rait Riimi sõnul komistuskiviks Lutheri kvartali äriplaanis ja mida võib uus juht selle suure arendusega ette võtta.