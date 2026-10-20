Silmeti ja Narva magnetitehase omanik investeerib Eestisse 400 miljonit eurot
Kanada haruldaste muldmetallide ettevõte Neo Performance Materials investeerib Euroopa Liidu toel Narva ja Sillamäe tootmisse kuni 400 miljonit eurot, millest 126 miljonit tuleb Euroopa maksumaksjatelt.
Eesti palus jätta sanktsioonide alt välja Venemaa ettevõtte, mis tarnib muldmetalle Silmetile. Peaministri sõnul läheb see konflikti meie väärtuspõhise lähenemisega, kuid uut tarnijat leida on ka raske.
Euroopa Liidu riikide suursaadikud kiitsid 7. oktoobril heaks seni suurima sanktsioonide nimekirja, mis puudutab Venemaa sõjatööstuskompleksiga seotud 743 füüsilist isikut ja 826 ettevõtet. Kaja Kallase esitatud nimekirjast jäeti välja üks, Eestisse haruldasi muldmetalle tarniv Vene tööstus.
Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks.