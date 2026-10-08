Silmet otsib juba kümme aastat väljapääsu Vene toormest. “Alternatiiv on olemas, aga see ei pruugi meile meeldida”

Eesti palus jätta sanktsioonide alt välja Venemaa ettevõtte, mis tarnib muldmetalle Silmetile. Peaministri sõnul läheb see konflikti meie väärtuspõhise lähenemisega, kuid uut tarnijat leida on ka raske.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks pidas Eesti vajalikuks Rosatomiga seotud tarnija sanktsioonide alt välja jätta ja kuidas Kenneth Kopamees seda sammu põhjendas;
- millised on Silmeti realistlikud alternatiivid Vene toormele ning miks Raivo Vasnu sõnul ei pruugi ükski neist Eestile meeldida.