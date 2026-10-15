Silmeti emafirma aktsia on nädalaga langenud üle 16 protsendi

Sillamäel tegutseva NPM Silmeti emafirma Neo Performance Materials aktsia on Toronto börsil nädalaga kaotanud enam kui 16 protsenti oma väärtusest.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks reageerisid investorid Neo aktsiale nii järsult pärast Silmet 2.0 uudiseid ja mida tähendab see Sillamäe tehase lähiaastate töökorraldusele;
- kuidas kommenteerivad endised Silmeti juhid Raivo Vasnu ja David O’Brock uutele tooraineallikatele ülemineku keerukust ning milline risk peitub Venemaa tarnetest eemaldumises.