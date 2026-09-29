Ajakirjanik võttis riigieelarve pulkadeks. "Kaitsekulud on tõesti väga suured"

Suurbritannia valitsuse plaan aidata esmakordseid koduostjaid uue laenuprogrammiga pani esmaspäeval Londoni börsil majaehitajate aktsiad järsult kerkima. Suuremate elamuehitusettevõtete aktsiad kallinesid 13–17%, vahendab Reuters.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.