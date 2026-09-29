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Ajakirjanik võttis riigieelarve pulkadeks. "Kaitsekulud on tõesti väga suured"

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkis ajakirjanik Kristjan Pruul riigieelarve koostamisest ja raha jagamisest eri valdkondade vahel.
Riigieelarve on ajakirjanik Kristjan Pruuli sõnul muutunud kompaktsemaks.
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