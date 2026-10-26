Toidutööstuse raskekahurvägi nõuab Michalilt uue toidumärgise peatamist

Mitme tuntud Eesti toidutööstuse juhid saatsid eelmisel nädalal peaminister Kristen Michalile ühise kirja, milles nõuavad Nutri-Score’i toidumärgise plaani peatamist. Kirjale anti 14 allkirja. Tootjate sõnul kiirustab riik muudatusega ega kuula nende muresid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks nõuavad A. Le Coqi, Saku ja Valio juhid Kristen Michalilt Nutri-Score’i plaani peatamist;
- kuidas võib vabatahtlik toidumärgis tootjate hinnangul muutuda jaekettide survel sisuliselt kohustuslikuks.