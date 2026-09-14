Toidutööstus: Nutri-Score jätab palju olulist arvestusest välja

Ka Laik-Lõhmus märgib, et tootepakend on väga hea infokanal ja vajalik toitumisalane info on praegu pakenditel väga täpselt kirjas. “Sõnastused on rangelt reguleeritud ja minu küsimus ongi, et kui me paneme Nutri-Score’i märgi peale, siis mida see reaalselt peaks muutma? Tegelikult saab ju praegu andmed pakendilt kätte,” lisas ta.

Potisepp näeb, et Nutri-Score’iga soovitakse justkui ära teha töö, mida pole suudetud ebapiisava toitumisõpetusega. “Tahame märgisega muuta tarbijakäitumist ja teha ära selle töö, mida oleme püüdnud teha 20 aastat ebapiisava toitumisõpetuse abil,” märkis toiduliidu juht ja rõhutas, et tõeline muutus tuleb siis, kui me hakkame koolides õpetama toitumist senisest veelgi paremini.

Laik-Lõhmuse sõnul on probleeme veelgi. Nende hulgas on näiteks märgiga manipuleerimise riskid ja terved tootekategooraid, mis võivad sattuda halba valgusesse. “Meie mõistes näiteks tavajuustud on kõik oranžid ehk terve tootekategooria on mul oranž. See annab tarbijale indikatsiooni, et ära siis juustu söö,” tõi ta näite.

“Kui me räägime Nutri-Score’ist, siis tahaksime aru saada, et kui sellel on rahvatervist edendav eesmärk ning selle taha on loodud süsteem ja mõõdikud, kuidas me päriselt hakkame selle märgisega midagi muutma, siis palun väga. Mitte keegi tootjatest pole märgistuse vastu, mis kannaks tegelikult eesmärki X. Praegu räägime me palju märgist endast, aga [pole selge] mille jaoks me seda tegelikult vajame? Kas oleme sellest aru saanud? Meie mitte,” lisas ta.

Laik-Lõhmus sõnas veel, et toidutööstusel on praegu samaaegselt mitu väljakutset ja võitlusi peaks valima täpsemalt, sest kõigega ei pea kohe kaasa minema.

Potisepp lisas, et Euroopa Komisjon on olnud positsioonil, et selline märgistuse süsteem peaks olema Euroopa Liidu ülene, kuid on kindlad põhjused, miks Nutri-Score ei ole saanud üleliiduliseks ja miks see teema on praegu laualt maas. “Aga me teame, et Euroopa Komisjon ei ole loobunud mõttest, et tarbijate teavitussüsteem, kus lähed poodi ja leiad lihtsasti tervisliku toote, võiks olla olemas. Aga kindlasti pole see Nutri-Score,” märkis toiduliidu juhataja.

Saadet juhtis Harro Puusild.