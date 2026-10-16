Leibur Nutri-Score'i kasutuselevõtust: peame panema kõigile toodetele, mitte ainult parimatele
Toitumisalase märgistussüsteemi Nutri-Score kasutusele võttev tootja peab märgistama kogu oma kaubamärgi sortimendi, mistõttu ei saa ettevõte näidata üksnes parema hinnanguga tooteid, ütles Leiburi Baltikumi tootmisdirektor Anni Talts.
Corvette ühendab Ameerika sportauto iseloomu, jõudluse ja igapäevase sõidumugavuse. Pane oma teadmised proovile ning avasta, mida see auto lisaks pilkupüüdvale välimusele pakub. Vasta seitsmele küsimusele!