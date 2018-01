.est-domeen rokiks maailmas

Ainult tellijale

Ainult tellijale

.est-domeen tuleks kiiremas korras kasutusele võtta: see on meile majanduslikult kasulik ja suurendab riigi nähtavust internetis, arvab leiutaja Leo Siemann.

Maailmas enim müüdud, USA firmale Verisign Inc kuuluv domeen .com viitab kommertstegevusele; Colombia tippdomeen .co viitab firmale, aga millele viitab .ee? Riigile, mis on alles poisike?

Kuna maailmas rokib just kommertsdomeen .com ja mitte näiteks .us, oleks ka .est-domeenil lootust kenasti vedu võtta, kuna seda võib käsitleda lühendina ingliskeelsest sõnast established. Samuti sobib see kenasti kokku Peter Kentie est-kontseptsiooniga, mille arendamisega, ma loodan, lastakse mehel lõpuni minna.

.est-domeenil on lootust küllaga, kui asja tõsiselt võtame ja ametnikud leiaksid aga sellega tegeleda. Ei ole saladus, et Google on .est-domeeni haldusõigust ICANNilt (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) juba küsinud. Viimane aga on selle paariks aastaks reserveerinud, et tippdomeenile sobivaim kosilane leida.

Niisiis, kui soovime, et Eesti riigil .est-domeeni kasutuselevõtust kasu oleks, on meil nüüd ja praegu viimane aeg tegutseda.