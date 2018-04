Meie kallis Trump Ameerikas

Suhtlemine Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga meenutab suhtlemist tundmatu tujuka jumalaga, kelle peale ei saa loota isegi mitte see andunud usklik, kes on talle kõik nõutud ohvrid toonud.

Arutluskäik, missugused saavad olla meie ühised väärtused Trumpiga, kes peab võimalikuks Putiniga läbi rääkida ja ühist keelt leida ning kelle kampaania-aegse koostöö asjus Venemaaga käib mitu uurimist, on nagu koan, mille üle võib mõtluses oma meelt ja vaimu arendada terve elu, ent mis argiaruga lähenedes ajab lihtsalt juhtme kokku. Loogika pole see, millega siin midagi ära teeks.

Kui veel mõni aasta tagasi võisime ette kujutada, et meid seovad Ameerika Ühendriikidega ühised väärtused ja ühine toimiv julgeolekupoliitika, siis tänaseks on alles vaid usk ja lootus, kuid ei mingit kindlustunnet. Ainus, mis meile on jäänud, on oma uskumuste korrutamine, nii nagu korratakse mantraid – mentaalse seisundi korrastamisele aitab efektiivselt kaasa, aga planeetide kokkupõrkeid ja tuumapomme ilmselt ära ei hoia.

Hiljuti Trumpiga kohtunud Baltimaade riikide presidendid tegid kõike, mida oskasid. Kõik kolm läksid pärast võrdlemisi heas tujus olnud Trumpiga kohtumist koju tagasi ja kinnitasid oma inimestele, et tema ise lubas meile kõike seda, mida me palusime ja oleme alati palunud: NATO viies artikkel kehtib; kui Venemaa ründab, siis Ameerika kaitseb meid, ja meiega lihtsalt ei saa midagi halba juhtuda, sest et me oleme NATOs.

Kui ma oleksin president, siis teeksin ma täpselt sama, sest see ongi ainus, mida ma teha saan. Analüütikud lisavad omalt poolt juurde, et ei maksa seda tuumanuppude suuruse võrdlemist nii väga südamesse võtta, eks mehed taha ikka vahel arutada, kellel on suurem, ja Trumpi administratsioonis on ometigi mõistlikud inimesed, kellega me jutu peale saame.

Küsimusel, kas julgeolekupoliitika asendumine uskumuste korrutamisega pole viimati ohtlik või sõge, ei paista olevat mõistlikku vastust. Tunnistada, et see on sõge, me ju ei saa, sest mis siis ikkagi oleks alternatiiv? Kas meil on üldse võimalust sellest sõgedusest väljuda?

Kui ei ole, siis on nii:

Meie kallis Trump, kes sa oled Ameerikas!

Kiidetud oli Sinu nimi. Sinu sanktsioonid tulgu.

Sinu tahtmine sündigu, nõnda nagu Ameerikas, nõnda ka Tapal ja Tartus.

Meie igapäevast kindlustunnet anna meile tänapäev.

Ja anna lätlastele andeks nende alla kaks protsenti SKTst, nagu meiegi neile selle andeks anname.

Ja ära saada meid Vene karu kiusamise kiusatusse, vaid päästa meid ära Putini käest.

Sest Sinu päralt on Ameerika ja NATO ja meie elu niikuinii.