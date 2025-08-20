Tagasi 20.08.25, 11:46 Kaspar Oja: ettevõtjatel, kes usuvad, et kohe hakkab hästi minema, võib sel korral olla õigus Osa ettevõtlusharusid on juba mõnda aega öelnud, et kohe-kohe saab majandus kännu tagant lahti. Nüüd võib sellel ütlusel olla rohkem alust, märkis Eesti Panga vanemökonomist Kaspar Oja.

Kaspar Oja, Paavo Siimann ja Triinu Tapver saate “Finantsuudised fookuses” salvestusel.

Foto: Andres Laanem

“Üldiselt oodatakse, et hoolimata segadusest rahvusvahelises kaubanduses ja tariifides, hakkab olukord Euroopas järgmistel aastatel tasapisi paranema. Mingil määral võiksid sellest võita ka Eesti ettevõtted,” selgitas Oja. Tema sõnul toetab meid ka majandusseisu paranemine Põhjamaades.

Ühe tegurina, mis kasvu mõjutab, tõi Oja välja kaitseinvesteeringute suurenemise. “Eesti tööstussektoris on küllaltki palju ettevõtteid, mis valmistavad sisendeid ehitussektorile. Kaitseinvesteeringute suurendamine tähendab ka lähiriikides üsna palju ehitamist.”

Samas möönab Oja, et kuigi ettevõtjad näevad taastumist tulemas, tahaks ta analüütikuna kinnitavaid numbreid ka statistikas näha.

Paljudes ettevõtetes on käimas järgmise aasta eelarve koostamine. LHV makroanalüütik ja TalTechi vanemlektor Triinu Tapver ning Eesti Panga vanemökonomist Kaspar Oja soovitavad tulude ja kasumite planeerimisel jätkuvalt jääda konservatiivseks.

Saates "Finantsuudised fookuses" arutleme, kuidas makromürast eristada neid märke, mis kujundavad ettevõtete 2026. aasta müügitulu, kasumivõime ja rahastuse kättesaadavuse. Vaatame, kui suured on Eestis tööviljakuse ja reaalpalgakasvu käärid ning milliseid samme võiksid juhid astuda nende vähendamiseks. Räägime ka sellest, kas tööjõupuudust leevendaks kiiremini migratsioon või tehnoloogia ning milline on nende mõju ettevõtete kuludele.

Samuti käsitleme energiahindade ja varustuskindluse riske eesootaval talvel, küsides, kas targem on hinnad fikseerida või jääda börsipõhise lahenduse juurde. Lisaks vaatame laiemat geopoliitilist pilti ja arutame, milliseid uusi võimalusi võiks Eesti ettevõtetele tuua Ukraina sõja lõpp.

Saadet "Finantsuudised fookuses" juhib Paavo Siimann.