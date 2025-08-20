Äripäev
  • OMX Baltic0,24%297,29
  • OMX Riga0,33%919,7
  • OMX Tallinn0,49%2 026,77
  • OMX Vilnius0,21%1 220,22
  • S&P 500−0,59%6 411,37
  • DOW 300,02%44 922,27
  • Nasdaq −1,46%21 314,95
  • FTSE 1000,13%9 201,58
  • Nikkei 225−1,51%42 888,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,51
  • 20.08.25, 11:46

Kaspar Oja: ettevõtjatel, kes usuvad, et kohe hakkab hästi minema, võib sel korral olla õigus

Osa ettevõtlusharusid on juba mõnda aega öelnud, et kohe-kohe saab majandus kännu tagant lahti. Nüüd võib sellel ütlusel olla rohkem alust, märkis Eesti Panga vanemökonomist Kaspar Oja.
Kaspar Oja, Paavo Siimann ja Triinu Tapver saate “Finantsuudised fookuses” salvestusel.
  • Kaspar Oja, Paavo Siimann ja Triinu Tapver saate “Finantsuudised fookuses” salvestusel.
  • Foto: Andres Laanem
“Üldiselt oodatakse, et hoolimata segadusest rahvusvahelises kaubanduses ja tariifides, hakkab olukord Euroopas järgmistel aastatel tasapisi paranema. Mingil määral võiksid sellest võita ka Eesti ettevõtted,” selgitas Oja. Tema sõnul toetab meid ka majandusseisu paranemine Põhjamaades.
Ühe tegurina, mis kasvu mõjutab, tõi Oja välja kaitseinvesteeringute suurenemise. “Eesti tööstussektoris on küllaltki palju ettevõtteid, mis valmistavad sisendeid ehitussektorile. Kaitseinvesteeringute suurendamine tähendab ka lähiriikides üsna palju ehitamist.”
Samas möönab Oja, et kuigi ettevõtjad näevad taastumist tulemas, tahaks ta analüütikuna kinnitavaid numbreid ka statistikas näha.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Paljudes ettevõtetes on käimas järgmise aasta eelarve koostamine. LHV makroanalüütik ja TalTechi vanemlektor Triinu Tapver ning Eesti Panga vanemökonomist Kaspar Oja soovitavad tulude ja kasumite planeerimisel jätkuvalt jääda konservatiivseks.
Saates "Finantsuudised fookuses" arutleme, kuidas makromürast eristada neid märke, mis kujundavad ettevõtete 2026. aasta müügitulu, kasumivõime ja rahastuse kättesaadavuse. Vaatame, kui suured on Eestis tööviljakuse ja reaalpalgakasvu käärid ning milliseid samme võiksid juhid astuda nende vähendamiseks. Räägime ka sellest, kas tööjõupuudust leevendaks kiiremini migratsioon või tehnoloogia ning milline on nende mõju ettevõtete kuludele.
Samuti käsitleme energiahindade ja varustuskindluse riske eesootaval talvel, küsides, kas targem on hinnad fikseerida või jääda börsipõhise lahenduse juurde. Lisaks vaatame laiemat geopoliitilist pilti ja arutame, milliseid uusi võimalusi võiks Eesti ettevõtetele tuua Ukraina sõja lõpp.
Saadet "Finantsuudised fookuses" juhib Paavo Siimann.
Seotud lood

Risk ja tootlus on Nvidia puhul hetkel asümmeetrilised, märkis Rainer Saad.
  • 19.08.25, 12:00
Swedbanki analüütik: Nvidiat ähvardab pigem järsk langus kui tõus
LHV Panga juht Kadri Kiisel tunnistas laenudest rääkides, et taotles vahepeal ka enda eluasemelaenule väiksemat marginaali.
  • 18.08.25, 13:56
LHV Panga juht näeb pööret: suurtele projektidele küsitakse taas laenuraha
Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.
  • 18.08.25, 14:00
Potisepp: käibemaksu erisuse loomise võiks siduda ühe kindla kohustusega
Peeter Koppel
  • 18.08.25, 10:56
Peeter Koppel idanaabrisse investeerimisest: "Venemaa on tuumapommiga bensiinijaam"
Enimloetud

1
Uudised
  • 18.08.25, 17:18
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
2
Uudised
  • 19.08.25, 06:00
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
3
Uudised
  • 18.08.25, 15:49
Saneerimisel perefirma läheb pankrotti. „Moodulmajade tippaeg on läbi“
4
Juhtkiri
  • 19.08.25, 06:00
“Mul on järjekord ukse taga!” Homme enam ei ole
5
Investor Toomas
  • 19.08.25, 13:42
Aitab sellest vindumisest, panen Coop Panga aktsiad müüki
6
Uudised
  • 19.08.25, 10:34
India firma teatas Paidesse 100 miljoni investeerimisest

Viimased uudised

Saated
  • 20.08.25, 12:15
Startup Estonia juht: meid ähvardab vingusurm
Saated
  • 20.08.25, 11:46
Kaspar Oja: ettevõtjatel, kes usuvad, et kohe hakkab hästi minema, võib sel korral olla õigus
Finantskuritegevus ei taandu – ettevõtted peavad õppima end paremini kaitsma
Uudised
  • 20.08.25, 09:45
Majanduskasvu nõukoda soovitab liita Eesti Panga ja finantsinspektsiooni
Investor Toomas
  • 20.08.25, 09:00
Müüsin Coop Panga aktsiad ja otsin uut kasvuraketti
Suur lugu
  • 20.08.25, 06:00
Kaks noormeest ehitasid 18aastastena üles äri, millesse polnud kellelgi usku
Suur eeskuju on Oleg Gross
Saated
  • 20.08.25, 06:00
Neinar Seli kiiks on raha tegemine. „Kõige kurvem on, et ma ei tea siiani, et rikas olen“
Arvamused
  • 20.08.25, 06:00
Ajakirjanik: Ott Tänak ja teised ässad, teie auvõlg ootab tasumist
Marko Mihkelson: Trump võib sõja jätkumise ajada Ukraina süüks
Äripäeva fookuses
Marko Mihkelson: Trump võib sõja jätkumise ajada Ukraina süüks
00:00
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
Hommikuprogramm
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
00:00
Äripäev eetris: kunagi ei tea, kust vandenõulastel järgmine pauk tuleb
Äripäev eetris
Äripäev eetris: kunagi ei tea, kust vandenõulastel järgmine pauk tuleb
Taastuva korterituru kõrval kasvab tempokalt ka huvi eramute vastu
Hommikuprogramm
Taastuva korterituru kõrval kasvab tempokalt ka huvi eramute vastu
Sander Danil: turud püsivad hoolimata kõrgest riskist mugavustsoonis
Hommikuprogramm
Sander Danil: turud püsivad hoolimata kõrgest riskist mugavustsoonis
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
Hommikuprogramm
Andrei Hvostov Ukraina ja Venemaa võimalikust kohtumisest: "Ausalt öeldes kohe üldse ei usu."
