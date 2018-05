Minikorterid - tänan, ei

Ainult tellijale

Marek Kerna 10. mai 2018, 06:00

Üsna pea võib keskkond, mida me loome, meile endile vastikuks muutuda, kirjutab Grand Kinnisvara juht Marek Kerna.

Kinnisvara- ja ehitushindade tõus on arendajate ja kinnisvarainvestorite fantaasia tööle pannud. Lõpptarbija on andnud signaali, et soovib elada minimalistikes tingimustes, selle põhjus on eeldatavasti hind.

Ja ongi turule jõudnud minikorterid, mida saab tarbida nii ostes kui üürile võttes.

Minikorterite projekt põhjustab nii suurt vaimustust, et Eesti suuremad pangad on avalikult väljendanud muret ja hakanud seda nimetama juba rahvusspordiks. Avalikkuse ette on jõudnud esimesed pääsukesed, kus väljaüüritav korter oli ainult viis ruutmeetrit suur. Omanik ise põhjendas seda, et Jaapanis on see tavaline, ja kui on nõudlust - ja seda ei ole vähe –, siis miks mitte.