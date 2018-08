Ratas, aga Kalev Kallo?

Ainult tellijale

Narva sahkerdajate kohta üllatuslikult jõulise seisukoha võtnud Keskerakonna esimehelt Jüri Rataselt ootaks samasugust otsustavust ka juba mõnda aega kohtupinki nühkiva, kuid endiselt nii Eesti Panga väärikasse nõukogusse ning ka Tallinna volikogusse kuuluva Kalev Kallo suhtes, kirjutab ajakirjanik Koit Brinkmann.

Narva poliitelu jälgijatele pole just suur saladus, et partei peakontori seisukohad kohalikke keskerakondlasi väga ei morjenda. Eriti kui pealinnast püütakse neid mõjutada suunas, mis kohalikule klannile ei lähe mitte.

Narva valitsemine võib Keskerakonnale olla märgiliselt küll tähtis, kuid erakonnale on see pidevate korruptsiooniskandaalide tõttu toonud aastate jooksul suurt mainekahju. Eesti korruptsioonipealinna valimistel teeks Narva praegu isegi Tallinnale ära.

Kui aasta tagasi püüdis Keskerakonna peakontor survestada, et Narva piirkonna valimisnimekirjast jäetaks välja kriminaalkaristatud tegelased, siis kohalikud otsustajad näitasid Tallinna omadele trääsa. Nimekirja said nii kunagine erakonna piirkonnajuht Aleksandr Moissejev, endine abilinnapea Andrei Filippov kui ka mõjukas volikogu liige Fjodor Ovsjannikov. Viimane sai ka piisavalt hääli, et olla volikogu praeguses koosseisus.

Nüüd on terava vastasseisu tekitanud järjekordne korruptsiooniskandaal, kaheksat Narva linnavolikogu liiget kahtlustatakse toimingupiirangu rikkumises. Kuigi Keskerakonna esimees Ratas nõudis kahtlustatavate lahkumist volikogust, ei erinenud kohapealne reaktsioon aastatagusest. Enamik keskfraktsiooni liikmetest lahkus hoopis erakonnast ning Keskerakonna juhtidel pole isegi alust enam midagi nõuda.

Keskerakond on ka ise juba korra kriminaalkorras süüdi mõistetud – dokumendi võltsimises Toobali-Laasi kohtuasjas. Praegu on erakond kimpus uue süüdistusega Savisaare kohtuasjas. Samas asjas on korruptsioonisüüdistuse saanud ka Kalev Kallo, pikalt erakonna tagatoas rahaasjadega tegelenud poliitik.

Poliitikut ei kanguta miski

Kallo kuulub Tallinna linnavolikogus Keskerakonna fraktsiooni ja pole kuulda olnud, et erakonna juhid oleksid nõudnud tema volikogust lahkumist. Samasugune vaikus on ka teemal, miks Kallo istub Keskerakonna esindajana endiselt Eesti Panga järelevalveorganis – panga nõukogus. Igal aastal tiksub talle sealt ligi 16 000 eurot hüvitust.

Eesti Panga nõukogus olemine mõjub Kallo puhul eriti hämmastavana, eriti meenutades, kui lihtsalt on näiteks börsi järelevalvekomisjonist pidanud lahkuma Versobanki juhtinud Riho Rasmann. Hiljuti tuli teatavaks ka Danske panga Eesti filiaali juhtkonda kuulunud Tõnu Vanajuure lahkumine samast komisjonist. Pole teada, et neid milleski kahtlustataks. Poliitikut aga ei kanguta laitmatut renomeed eeldavast ametist ka korruptsioonisüüdistus.

Samuti pole Keskerakonna juhtidel midagi selle vastu, et erakonnas oleksid edasi Kesknädala väljaandjat Vaba Ajakirjandus MTÜd juhtiv Lauri Laasi, erakonnale rahaasjades suured probleemid tekitanud üle-eelmine peasekretär Priit Toobal, Narva linnavolikogu liige Ovsjannikov ja endine Tallinna Kesklinna vanem Alar Nääme. Kõik nad on kriminaalkorras süüdi mõistetud.