Uued riskid Eesti pangandusturul

Eesti pangandusturul on toimumas märkimisväärsed muutused: finantssektorit ohustavad uued riskid, samal ajal kui konkurents tiheneb tarbimislaenude ja väikeettevõtetele suunatud laenude turul, kirjutab Eesti Panga ökonomist Jaak Tõrs.

Jaak Tõrs.

Eesti nüüdne pangandus kujunes suuresti välja sajandivahetusel. Selle põhilised märksõnad on olnud suur kontsentreeritus ja Põhjamaade emapangad. Põhjamaadest on Eesti pangandusse eksporditud stabiilsust ning ka riske ja likviidsust on juhtinud valdavalt emapangagrupp. Eestis tegutsevate tütarpankade ja filiaalide ülesanne oli kaasata hoiuseid ning pakkuda laene ja muid pangateenuseid.