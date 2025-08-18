Tagasi ST 19.08.25, 10:15 Uus Hyundai Santa Fe: nagu kodu ratastel – mugav, suur ja turvaline On laupäeva hommik ja ilmaga on vedanud, sest päike lõõskab ja temperatuur tõuseb pea 27 kraadini. Milline võiks veel olla parem päev ja nädalavahetus, et testida autot? Vahetan Auto Bassadone platsil oma auto uhiuue Santa Fe vastu. Esimese lõigu kuni koduni saan sõita üksi, siis liigume edasi juba koos perega. Soovin esmalt tunnetada autot ja näppida kõiki nuppe, mis on iga mehe õnnis hetk uue auto puhul.

Esimene pilk

Esimesed emotsioonid. Meenub üks unistus aastast 2006, kui pidasin kõige jõulisema väljanägemisega autoks Land Rover Range Rover Sporti. Mõtlesin et kunagi ostan sellise isendi. Santa Fe osas ütleks, et istun tollase unistuse tänasesse versiooni, kindlasti on disainis malli võetud Land Roverist. Samas, öeldakse et kui midagi disainis kopeerid, siis copy the right cat. Pigem annab väljanägemine autole jõulisuse, hoolimata sellest, et kapoti all tuksub kaasaegne hübriidajamiga (1.6 T-GDi HEV) mootor, millel 215 hj ja sujuv 6-käiguline automaatkast. Kandilised jooned ja „H”-kujuline LED-esitulede signatuur toob kaasa värskuse. Kui välimuse puhul tahaks millegi kallal norida, siis on see auto tagaosa, kus tundub et disainer kulutas kogu oma kreatiivsuse ära ja lõpuks väsis. Üldjoontes väga jõuline ja ilus isend.

Lähme sõidame

Koduni on sõita 20km ja kavatsen seda teha testides kõiki süsteeme. Alustame sellest, et iga inimese kõige olulisema isikliku asja ehk telefoni jaoks on konsoolis ideaalne koht. Sama kehtib ka kõrvalistuja kohta. Telefone saab juhtmevabalt laadida mõlemal positsioonil. Car play ühendub sekunditega ja minu lemmikmuusika tõstab tuju. Masinas on ühendatud luksus ja tehnoloogia, kvaliteetsed interjööri materjalid, mis pigem omased premium klassi maasturitele. Suured panoraamsed 12,3-tollised ekraanid annavad hea ülevaate kõigest, mis vaja märgata. Samas, kõik olulised ja harjumuspärased funktsioonid on jäetud nuppude alla. Kui oled harjunud Tesla rooliga, tundub Santa Fe jälle nagu „päris” auto. Keegi automaailma ekspert mainis just hiljaaegu, et tänapäeva autod luuakse kas rauameeste või tarkvarameeste poolt. Kaks ägedat uuendust, mida pole varem kohanud. Esiteks külgvaate/pimenurga kaamera pildi kuvamine armatuuril, kui näidata suunatuld. Teine uuendus on tagumise kaamerapildi kuvamine tagavaatepeeglisse, mis tekitab alguses kerget hämmingut ja silmad peavad sellega pisut harjuma.

Sõita on suurepärane. Käiguvahetus on sujuv, auto kiirendab hästi ja nähtavus on avar. Suur kapott annab sõitjale maasturijuhi status quo tunde. Maanteemüra ei häiri. Auto on ökonoomne, kütusekulu linnas on keskmiselt 6,6 l/100 km, maanteel 5,8 l/100 km. Arvestades auto suurust ja võimekust, on see väga konkurentsivõimeline. Plug-in hübriidversioon lubab ka kuni 60 km täiselektrilist sõitu, mida kahjuks seekord testida ei saanud. Istmete disain sobib seljaga suurepäraselt ja julgeksin Tallinn-Riia sõidu ette võtta küll. Lülitan sisse istmete ventileerimise ja tõden, et selline funktsioon peaks olema saadaval kõigis autodes.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Ohutus

Loomulikult on uus Santa Fe on varustatud kõige uuemate Hyundai juhiabisüsteemidega: 360° kaamerad, adaptiivne püsikiirusehoidja koos sõiduraja hoidmisega, automaatne hädapidurdus koos jalakäijate ja ratturite tuvastusega, turvavöö meeldetuletus isegi kolmandas reas ja nutikas pagasiruumi avamine (avaneb automaatselt, kui seisad 3 sekundit auto taga).

Pisut häirivad on Euroopa uued ohutusnõuded. Näiteks, juhiabisüsteeme ei saa seadistada ega nende väljalülitamist auto mällu salvestada. Iga uue sõidu alguses on kõik toetavad süsteemid taas sisse lülitatud. Üks asi, mille ma välja lülitaks on juhi pilgu jälgija, aga võimalik, et selle teavitused on hoopis märk mulle, et mitte pilgu teravusel ja suunal lasta hajuda.

Mahutavus

Olen väga praktiline inimene ja tahaks alati perega reisides kogu kodu ratastel kaasas kanda. Alustame sellest, et tegemist on 7-kohalise maasturiga. Pagasiruum 7-kohalisena on tagasihoidlik (~300 liitrit), kuid kui kolmas rida alla lasta, avaneb avar 790-liitrine pagasiruum. Ideaalne perepuhkuseks või IKEA reisiks. Uksed avanevad laialt ja laste turvatoolide paigaldus on lihtne – ISOFIX on olemas nii teises kui ka kolmandas reas. Lapse jalgade ja esiistme vahele jääb piisavalt ruumi. Testisime ära ka kolmanda rea mugavuse. Selgus, et ka täiskasvanu jaoks on kolmanda rea istmed mugavad ning pearuumi ja jalaruumi on täiesti piisavalt, et ka pikemat sõitu kaasa reisida. Huvitav lisa on esimese kõrvalistuja istme küljel olevad nupud, millega saab tagaistuja istet ette poole nihutada. Juhul kui taga natuke ruumiga kitsaks läheb. Tavaliselt just lapsetoolile ruumi andes.

Pidin tegema kaks sõitu, kus oli suurepärane võimalus testida pagasiruumi mahtu. Esmalt käisin ja ostsin lähenevaks reisiks uued kohvrid. Pärast seda viisin suvilasse hulgi hobivarustust. Nagu piltidelt näha mahtus kõik vabalt peale. Santa Fe puhul on tegemist nii luksuliku, kui ka praktilise pereautoga, samas ideaalne ka töökollektiiviga kaugemateks kliendivisiitideks.

Rohkem infot Santa Fe kohta leiab mugavalt veebilehelt www.hyundai.ee/mudelid/santa-fe

Kokkuvõtteks

Uus Hyundai Santa Fe 2025 on midagi enamat kui lihtsalt linnamaastur – see on kaasaegne kodu ratastel, mis ühendab endas jõulise Land Roveri-hõngulise disaini, premium-klassi sisekujunduse, tipptehnoloogia ja praktilise ökonoomsuse.

Hübriidajam pakub sujuvat ja vaikset sõitu, luksuslik interjöör rõõmustab nii juhti kui ka reisijaid ning kolmerealine salong koos nutikate lahendustega sobib hästi nii peredele kui ka esindussõitudeks.

Turvalisus, nähtavus, nutikas ergonoomika ning kuluefektiivsus teevad sellest auto, mis konkureerib julgelt kallimate segmentide esindajatega. Hyundai on loonud auto, mis ei tee kompromisse mugavuses ega disainis, ent jääb siiski hinnas mõistlikuks. Santa Fe 2025 sobib neile, kes otsivad stiili, sisu ja kindlust – igal teekonnal.

Kõige parem väljend selle koosluse kirjeldamiseks on value for the money.