Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,12%296,85
  • OMX Riga1,49%917,09
  • OMX Tallinn−0,92%2 017,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 217,67
  • S&P 500−0,01%6 449,15
  • DOW 30−0,08%44 911,82
  • Nasdaq 0,03%21 629,77
  • FTSE 100−0,01%9 156,92
  • Nikkei 225−0,38%43 546,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • OMX Baltic−0,12%296,85
  • OMX Riga1,49%917,09
  • OMX Tallinn−0,92%2 017,64
  • OMX Vilnius−0,02%1 217,67
  • S&P 500−0,01%6 449,15
  • DOW 30−0,08%44 911,82
  • Nasdaq 0,03%21 629,77
  • FTSE 100−0,01%9 156,92
  • Nikkei 225−0,38%43 546,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,11
  • ST
  • 19.08.25, 10:15

Uus Hyundai Santa Fe: nagu kodu ratastel – mugav, suur ja turvaline

On laupäeva hommik ja ilmaga on vedanud, sest päike lõõskab ja temperatuur tõuseb pea 27 kraadini. Milline võiks veel olla parem päev ja nädalavahetus, et testida autot? Vahetan Auto Bassadone platsil oma auto uhiuue Santa Fe vastu. Esimese lõigu kuni koduni saan sõita üksi, siis liigume edasi juba koos perega. Soovin esmalt tunnetada autot ja näppida kõiki nuppe, mis on iga mehe õnnis hetk uue auto puhul.
Uus Hyundai Santa Fe: nagu kodu ratastel – mugav, suur ja turvaline

Esimene pilk

Esimesed emotsioonid. Meenub üks unistus aastast 2006, kui pidasin kõige jõulisema väljanägemisega autoks Land Rover Range Rover Sporti. Mõtlesin et kunagi ostan sellise isendi. Santa Fe osas ütleks, et istun tollase unistuse tänasesse versiooni, kindlasti on disainis malli võetud Land Roverist. Samas, öeldakse et kui midagi disainis kopeerid, siis copy the right cat. Pigem annab väljanägemine autole jõulisuse, hoolimata sellest, et kapoti all tuksub kaasaegne hübriidajamiga (1.6 T-GDi HEV) mootor, millel 215 hj ja sujuv 6-käiguline automaatkast. Kandilised jooned ja „H”-kujuline LED-esitulede signatuur toob kaasa värskuse. Kui välimuse puhul tahaks millegi kallal norida, siis on see auto tagaosa, kus tundub et disainer kulutas kogu oma kreatiivsuse ära ja lõpuks väsis. Üldjoontes väga jõuline ja ilus isend.

Lähme sõidame

Koduni on sõita 20km ja kavatsen seda teha testides kõiki süsteeme. Alustame sellest, et iga inimese kõige olulisema isikliku asja ehk telefoni jaoks on konsoolis ideaalne koht. Sama kehtib ka kõrvalistuja kohta. Telefone saab juhtmevabalt laadida mõlemal positsioonil. Car play ühendub sekunditega ja minu lemmikmuusika tõstab tuju. Masinas on ühendatud luksus ja tehnoloogia, kvaliteetsed interjööri materjalid, mis pigem omased premium klassi maasturitele. Suured panoraamsed 12,3-tollised ekraanid annavad hea ülevaate kõigest, mis vaja märgata. Samas, kõik olulised ja harjumuspärased funktsioonid on jäetud nuppude alla. Kui oled harjunud Tesla rooliga, tundub Santa Fe jälle nagu „päris” auto. Keegi automaailma ekspert mainis just hiljaaegu, et tänapäeva autod luuakse kas rauameeste või tarkvarameeste poolt. Kaks ägedat uuendust, mida pole varem kohanud. Esiteks külgvaate/pimenurga kaamera pildi kuvamine armatuuril, kui näidata suunatuld. Teine uuendus on tagumise kaamerapildi kuvamine tagavaatepeeglisse, mis tekitab alguses kerget hämmingut ja silmad peavad sellega pisut harjuma.
Sõita on suurepärane. Käiguvahetus on sujuv, auto kiirendab hästi ja nähtavus on avar. Suur kapott annab sõitjale maasturijuhi status quo tunde. Maanteemüra ei häiri. Auto on ökonoomne, kütusekulu linnas on keskmiselt 6,6 l/100 km, maanteel 5,8 l/100 km. Arvestades auto suurust ja võimekust, on see väga konkurentsivõimeline. Plug-in hübriidversioon lubab ka kuni 60 km täiselektrilist sõitu, mida kahjuks seekord testida ei saanud. Istmete disain sobib seljaga suurepäraselt ja julgeksin Tallinn-Riia sõidu ette võtta küll. Lülitan sisse istmete ventileerimise ja tõden, et selline funktsioon peaks olema saadaval kõigis autodes.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Ohutus

Loomulikult on uus Santa Fe on varustatud kõige uuemate Hyundai juhiabisüsteemidega: 360° kaamerad, adaptiivne püsikiirusehoidja koos sõiduraja hoidmisega, automaatne hädapidurdus koos jalakäijate ja ratturite tuvastusega, turvavöö meeldetuletus isegi kolmandas reas ja nutikas pagasiruumi avamine (avaneb automaatselt, kui seisad 3 sekundit auto taga).
Pisut häirivad on Euroopa uued ohutusnõuded. Näiteks, juhiabisüsteeme ei saa seadistada ega nende väljalülitamist auto mällu salvestada. Iga uue sõidu alguses on kõik toetavad süsteemid taas sisse lülitatud. Üks asi, mille ma välja lülitaks on juhi pilgu jälgija, aga võimalik, et selle teavitused on hoopis märk mulle, et mitte pilgu teravusel ja suunal lasta hajuda.

Mahutavus

Olen väga praktiline inimene ja tahaks alati perega reisides kogu kodu ratastel kaasas kanda. Alustame sellest, et tegemist on 7-kohalise maasturiga. Pagasiruum 7-kohalisena on tagasihoidlik (~300 liitrit), kuid kui kolmas rida alla lasta, avaneb avar 790-liitrine pagasiruum. Ideaalne perepuhkuseks või IKEA reisiks. Uksed avanevad laialt ja laste turvatoolide paigaldus on lihtne – ISOFIX on olemas nii teises kui ka kolmandas reas. Lapse jalgade ja esiistme vahele jääb piisavalt ruumi. Testisime ära ka kolmanda rea mugavuse. Selgus, et ka täiskasvanu jaoks on kolmanda rea istmed mugavad ning pearuumi ja jalaruumi on täiesti piisavalt, et ka pikemat sõitu kaasa reisida. Huvitav lisa on esimese kõrvalistuja istme küljel olevad nupud, millega saab tagaistuja istet ette poole nihutada. Juhul kui taga natuke ruumiga kitsaks läheb. Tavaliselt just lapsetoolile ruumi andes.
Pidin tegema kaks sõitu, kus oli suurepärane võimalus testida pagasiruumi mahtu. Esmalt käisin ja ostsin lähenevaks reisiks uued kohvrid. Pärast seda viisin suvilasse hulgi hobivarustust. Nagu piltidelt näha mahtus kõik vabalt peale. Santa Fe puhul on tegemist nii luksuliku, kui ka praktilise pereautoga, samas ideaalne ka töökollektiiviga kaugemateks kliendivisiitideks.
Rohkem infot Santa Fe kohta leiab mugavalt veebilehelt www.hyundai.ee/mudelid/santa-fe

Kokkuvõtteks

Uus Hyundai Santa Fe 2025 on midagi enamat kui lihtsalt linnamaastur – see on kaasaegne kodu ratastel, mis ühendab endas jõulise Land Roveri-hõngulise disaini, premium-klassi sisekujunduse, tipptehnoloogia ja praktilise ökonoomsuse.
Hübriidajam pakub sujuvat ja vaikset sõitu, luksuslik interjöör rõõmustab nii juhti kui ka reisijaid ning kolmerealine salong koos nutikate lahendustega sobib hästi nii peredele kui ka esindussõitudeks.
Turvalisus, nähtavus, nutikas ergonoomika ning kuluefektiivsus teevad sellest auto, mis konkureerib julgelt kallimate segmentide esindajatega. Hyundai on loonud auto, mis ei tee kompromisse mugavuses ega disainis, ent jääb siiski hinnas mõistlikuks. Santa Fe 2025 sobib neile, kes otsivad stiili, sisu ja kindlust – igal teekonnal.
Kõige parem väljend selle koosluse kirjeldamiseks on value for the money.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Tempoposti asutajad Carl-Robert Reidolf ja Ron Donald räägivad saates tarnekulude vähendamisest, pakkide jälgitavusest, rahvusvahelisest müügist ja Eesti e-kaubanduse arenguperspektiividest.
  • ST
  • 18.08.25, 11:47
Oluliselt väiksem tarnekulu viib Eesti e‑poed kiiremini välismaa turule

Enimloetud

1
Suur lugu
  • 18.08.25, 06:00
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. “Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid”
2
Uudised
  • 18.08.25, 15:49
Saneerimisel perefirma läheb pankrotti. „Moodulmajade tippaeg on läbi“
3
Uudised
  • 18.08.25, 11:02
Kaido Jõeleht napsas Sõõrumaalt tippjuhi
4
Saated
  • 18.08.25, 08:50
Vireeni juht sigade hukkamisest: Nurme sigala juures tikuti mulle kallale ja lõhuti tehnikat
5
Uudised
  • 18.08.25, 17:18
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
6
Uudised
  • 18.08.25, 18:02
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 19.08.25, 10:49
Air Baltic leidis uue juhi Soomest
Börsiuudised
  • 19.08.25, 10:42
Novaturas kärpis reiside mahtu, kuid vähendas kahjumit
Uudised
  • 19.08.25, 10:34
India firma teatas Paidesse 100 miljoni investeerimisest
  • ST
Sisuturundus
  • 19.08.25, 10:15
Uus Hyundai Santa Fe: nagu kodu ratastel – mugav, suur ja turvaline
Börsiuudised
  • 19.08.25, 09:28
Iute Groupi esimese poolaasta kasum kasvas hüppeliselt
Börsiuudised
  • 19.08.25, 09:03
Intel sai Jaapani Softbankilt elustava rahasüsti
Saated
  • 19.08.25, 08:46
Kuldar Leis Rail Balticust: kui Läti ja Leedu ei saa oma osa valmis, paneme rongi ikka sõitma
Uudised
  • 19.08.25, 06:00
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
2010. aastal olid Sportlandi asutajad Are Altraja (vasakul) ja Anti Kalle (paremal) veel endaloodud spordipoodide keti ainuomanikud. Kolm aastat hiljem mindi kokku Sports Directiga, kellega on praeguseks suusad risti läinud.
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
Paide saab E-Piima kõrvale lühikese ajaga teise saja miljoni eurose tehase.
India firma teatas Paidesse 100 miljoni investeerimisest
Usa presidendi Donald Trumpi kohtumine teiste liidritega. Esiplaanil vasakult NATO peasekretär Mark Rutte, Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, Soome president Alexander Stubb ning Euroopa komisjoni juht Ursula von der Leyen.
Euroopa tahab relvarahu, Trump kiiret lõppu
2010. aastal olid Sportlandi asutajad Are Altraja (vasakul) ja Anti Kalle (paremal) veel endaloodud spordipoodide keti ainuomanikud. Kolm aastat hiljem mindi kokku Sports Directiga, kellega on praeguseks suusad risti läinud.
Sportlandi tülitsevate Eesti ja välisomanike vahel käivad väljaostu-läbirääkimised
Miko Niinemäe juhtis möödunud augustini Arco Vara kinnisvarafirmat, ent nüüd on ta koos Martin Saloga pööranud pilgu tulevikutehnoloogiate suunas.
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
Seda konkurentsieelist, mille najal majatootjad pikalt purjetasid, enam pole, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Saneerimisel perefirma läheb pankrotti. „Moodulmajade tippaeg on läbi“
Rademar sündis 1992. aastal ühes Vilde tänava kortermaja köögis, ettevõttele pani nime asutaja ema, meenutas Margus Juksar.
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
Iute Groupi tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Pildil Iute Groupi asutaja ja juht Tarmo Sild.
Iute Groupi esimese poolaasta kasum kasvas hüppeliselt
“Mul on järjekord ukse taga!” Homme enam ei ole
“Mul on järjekord ukse taga!” Homme enam ei ole
Uus Hyundai Santa Fe: nagu kodu ratastel – mugav, suur ja turvaline
  • ST
Uus Hyundai Santa Fe: nagu kodu ratastel – mugav, suur ja turvaline
Kui analüütikute hinnasihid pooles ulatuseski tõtt räägivad, siis saan varsti tähistama hakata.
Püüan rekordit: hinnasihid lubavad peagi portfelli väärtuse ees uut numbrit näha
Mitmel aktsial jagub tõusuruumi
Maaklerid New Yorgi börsil.
Segaduses Wall Street jäi paigale püsima
Peeter Koppel
Peeter Koppel idanaabrisse investeerimisest: "Venemaa on tuumapommiga bensiinijaam"
Inteli rahastus on osa Jaapani Softbanki 2025. aasta suurtest investeerimisplaanidest, kuhu kuuluvad ka 30 miljardi dollari eraldamine ChatGPT looja OpenAI-le ning Stargate’i rahastamise juhtimine.
Intel sai Jaapani Softbankilt elustava rahasüsti
Vestase tuugenid USAs South Plainsis.
USA soodustused lükkasid Taani tuulikutootja rallima

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    0 k 28 p 22 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Gert Jostovi sõnul on tema eesmärgiks Kaamose eesotsas ka vundamendi loomine uutesse valdkondadesse ja regioonidesse laienemiseks.
Uudised
  • 18.08.25, 11:02
Kaido Jõeleht napsas Sõõrumaalt tippjuhi
Triin Rebbas saatis välja üle 60 CV enne, kui leidis töö. Ta ei uskunud, et kohtab tööotsingutel nii palju huvitavaid värbamislugusid.
Suur lugu
  • 18.08.25, 06:00
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. “Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid”
Seda konkurentsieelist, mille najal majatootjad pikalt purjetasid, enam pole, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Uudised
  • 18.08.25, 15:49
Saneerimisel perefirma läheb pankrotti. „Moodulmajade tippaeg on läbi“
Miko Niinemäe juhtis möödunud augustini Arco Vara kinnisvarafirmat, ent nüüd on ta koos Martin Saloga pööranud pilgu tulevikutehnoloogiate suunas.
Uudised
  • 18.08.25, 18:02
Eesti ärimeeste ladvik pani salapärasele futu-kinnisvaraärile õla alla
Infortari teise kvartali tulemused jäid Swedbanki analüütikute ootustele alla.
Börsiuudised
  • 18.08.25, 10:24
Swedbank langetas järsult Infortari hinnasihti: võhm on väljas
Ettevõtet juhitakse aastabaasil, mitte hinnasihtidega, on Infotari juhatuse esimees Ain Hanschmidt veendunud.
Börsiuudised
  • 18.08.25, 14:00
Infortari aktsia kukkus Swedbanki kriitika peale, Hanschmidt vastab: “Võhm ei ole väljas”
Rademar sündis 1992. aastal ühes Vilde tänava kortermaja köögis, ettevõttele pani nime asutaja ema, meenutas Margus Juksar.
Uudised
  • 18.08.25, 17:18
Rademari asutaja lõpetab 33aastase teekonna: “Nüüd on aeg keskenduda muule”
Uus Hyundai Santa Fe: nagu kodu ratastel – mugav, suur ja turvaline
  • ST
Sisuturundus
  • 19.08.25, 10:15
Uus Hyundai Santa Fe: nagu kodu ratastel – mugav, suur ja turvaline

Podcastid

Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
Investor Toomase tund
Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
00:00
Marko Mihkelson: Trump võib sõja jätkumise ajada Ukraina süüks
Äripäeva fookuses
Marko Mihkelson: Trump võib sõja jätkumise ajada Ukraina süüks
00:00
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
Hommikuprogramm
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
Äripäev eetris: kunagi ei tea, kust vandenõulastel järgmine pauk tuleb
Äripäev eetris
Äripäev eetris: kunagi ei tea, kust vandenõulastel järgmine pauk tuleb
Sander Danil: turud püsivad hoolimata kõrgest riskist mugavustsoonis
Hommikuprogramm
Sander Danil: turud püsivad hoolimata kõrgest riskist mugavustsoonis
Taastuva korterituru kõrval kasvab tempokalt ka huvi eramute vastu
Hommikuprogramm
Taastuva korterituru kõrval kasvab tempokalt ka huvi eramute vastu
Praktilise projektijuhtimise koolitus-baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused 19.08.25, 16.09.25, 17.09.25, 17.10.25
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
22.08.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
25.08.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
26.08.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
28.08.2025 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.08.2025 Power BI Basic Training
IT Koolitus
Power BI Basic Training
8 academic hours
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
09.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
Triin Rebbas saatis välja üle 60 CV enne, kui leidis töö. Ta ei uskunud, et kohtab tööotsingutel nii palju huvitavaid värbamislugusid.
Tööturg on praegu halastamatu: sadu CVsid ja mitusada kandidaati. “Sa oled tubli, aga meil on veel tublimaid”
Kuula intervjuust kui palju teenib AS Vireen sigalate pealt tulu, mis saab sigadest edasi ja kas hukkamiste maht hakkab täis saama.
Vireeni juht sigade hukkamisest: Nurme sigala juures tikuti mulle kallale ja lõhuti tehnikat
Gert Jostovi sõnul on tema eesmärgiks Kaamose eesotsas ka vundamendi loomine uutesse valdkondadesse ja regioonidesse laienemiseks.
Kaido Jõeleht napsas Sõõrumaalt tippjuhi
Panga parimad laenupakkumised saab turul uue ning energiatõhusa kodu ostja.
Pankade vaikne hinnasõda: parimat kodulaenu pakutakse alla 1% marginaaliga
Oleg Sõnajalg (paremal) eelmisel suvel koos venna Andres Sõnajalaga läbi suurte raskuste rajatud Aidu tuulepargi avamisel.
Hukkunud Oleg Sõnajala ärid liikusid pärijatele
Mullu sügisel kartis Kundas asuva Pargi 8 korteriühistu haldur Kairi Raudberg, et vaatamata pingutustele jääb vilets maja renoveermiata, siis nüüd on väljavaated juba palju paremad.
Riigi IT-käki kohtusse viinud korteriühistu sai uue võimaluse
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Äripäev jäädvustas Rain Laane esimest tööpäeva toonases haigekassas 2017. aastal.
“Ärge olge kontrollifriigid!” IT-valdkonnas armastatud juht lahkub tervisekassast maksumaksja vaenlasena
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025