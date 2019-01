Madis Müür: purustame iduinvesteerimise müüdid

Idufirmadesse investeerimise ümber liigub palju müüte ja pooltõdesid, mis investoreid segadusse ajavad. Aeg on rääkida asjadest nii, nagu need tegelikult on, leiab investor Madis Müür.

Investor Toomas ja Madis Müür Foto: Raul Mee

"Uber põletab raha tohutul määral, kaua investorid nii riskantset ettevõtmist üleval pidada jõuavad?" Selline lause on kasutusel pea iga idufirma kohta, aga see on ühest küljest küll tõsi, aga mitmes mõttes ka väga väär. Uberi varajased investorid, kes investeerisid ettevõttesse, kui selle väärtus oli 5 miljoni dollari ümber, on tänaseks teeninud iga 10 000 investeeritud dollari kohta vähemalt 50–100 miljonit. Kui minu raha sellise kiirusega põleks, siis shut up and take my money, täiesti ilma irooniata. Sarnaseid halvustavaid pooltõdesid ja müüte on teisigi.