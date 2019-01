Pooli valimislubadusi ei ole võimalik täita

Esimene mõte, mis erakondade valmislubadusi lugedes pähe tuli, oli: lubadusi on väga palju – üle saja – ja kuigi erakondadevaheline kattuvus on mitme ettepaneku puhul üsna suur, on selge, et isegi pooli neist on nelja aasta jooksul ellu viia üsnagi problemaatiline, kirjutab majandusteadlane Heido Vitsur.

Majandusteadlane Heido Vitsur. Foto: MARKO SAARM Jaga lugu:

Teine mulje oli, et selliseid ettepanekuid, mis ei tundunud põhimõtteliseltki ühtegi ratsionaalsesse konteksti mahtuvat või milleks aeg on pöördumatult möödas, ei olnudki nii palju, kui võis karta. Samas jäi mulje, et suur osa ettepanekutest olid sellised, mille kohta võib küll öelda, et "nice to have", kuid mis ei tekita veendumust, et sellise sammu astumiseks on õige aeg ja koht nii ressursside olemasolu kui ka vajaduse poolest. Kuid on ka selliseid, mille puhul hakkad kahtlema, kas ettepanekute tegijate arvates Eesti kuulub Euroopa Liitu või mitte.