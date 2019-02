Kas Tamm tahab vähem kasumit kui Svensson?

Keskpanga põhiline eesmärk on toetada konkurentsi, kuid väikesel turul võib osutuda möödapääsmatuks, et osade toodete või teenuste kättesaadavuseks on vaja oligopoolsust, kirjutab Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs.

Eesti pangandust iseloomustab see, et suuremate pankade käes on suhteliselt suur turuosa. Paljusid pangatooteid ja -teenuseid suudavad pakkuda kõik Eestis tegutsevad pangad, kuid on ka neid, mida pakuvad ainult suuremad pangad. Osalt tuleb see sellest, et väikeses riigis on eriti just suurte püsikuludega toodete ja teenuste pakkumiseks vaja mastaabiefekti.