Pankrottide arv Balti riikides kasvab

Kolme Balti riigi majanduskasv jätkub ka sel aastal, kuid see pole enam nii kiire kui varem ning prognoosida võib ka pankrottide arvu kasvu, kirjutab krediidiriski kindlustaja Coface Balti haru juht Mantvydas Štareika.

Mantvydas Štareika Foto: HeadShooter Mantas Gudzinevicius

Kui eelmisel aastal kasvas majandus Leedus 3,3, Lätis 4,4 ja Eestis 3,5 protsenti, siis tänavu jääb kasv 2,8; 3,1 ja 2,8 protsendi juurde. Kuna surve tööjõuturule väheneb, ei kasva palgad enam nii kiiresti ja see mõjutab eratarbimist, mis on kõikides Balti riikides majanduse peamine mootor. Näiteks Leedus ja Lätis annab eratarbimine 60 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT) ja Eestis moodustab see ligi poole SKTst.