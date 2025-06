Tagasi 19.06.25, 13:18 Swedbanki ökonomist avaldab, kui kõrget palka peab teenima Tallinnas korteri ostmiseks Poolteise keskmise netopalga eest saab Tallinna uusarenduses lubada 39 ruutmeetri suurust korterit, rääkis Swedbanki ökonomist Marianna Rõbinskaja.

Viie aastaga on brutopalk suurenenud 50 protsendi jagu, korter uusarenduses aga üle 70 protsendi.

Foto: Andras Kralla

Kui võtta aga 55 ruutmeetri kriteerium, peavad leibkonnas mõlemad teenima natuke üle keskmise palga, mis oli Tallinnas 2384 eurot.

“Korterite taskukohasus oli kõige kehvem 2023. sellest ajast on see hakanud paranema, sest intressimäärad on allapoole tulnud ja palga kasv on püsinud veidi kiirem kui hinnakasv,” ütles ta.

Ta prognoosis, et taskukohasus jätkab paranemist, tänavu suurem kui järgmisel aastal.

Rõbinskaja tõi välja ka võrdlused Riia ja Vilniusega.

Intervjueeris Janno Riispapp.