Riigifirma hangetel võitnud skandaalne ettevõtja ajab konkurendid pöördesse

Riigihangetel miljoneid eurosid tulu teeninud ettevõtte Bristol Trust tegevus on kriminaaluurimise all, kuid hiljuti tõsteti riigihanke lepingud uude ettevõttesse ning vanasse kehasse jäeti kriminaalasi. Selline vangerdus tehti, et riigihangetel osaleks “puhas poiss”, leidsid uurivad ajakirjanikud saates “Luubi all”.