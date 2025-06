Raadiohommikus: peonädal ja majanduse vahefiniš

Külla tuleb Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina , et rääkida majandusaasta esimesest poolest ja tuleviku väljavaadetest. Lisaks võtame arutluse alla jõustunud käibemaksutõusu.

Sellel nädalal on Tallinn täis laulu- ja tantsupidulisi. Äripäeva raadiosse tuleb külla tantsupeo pealavastaja Helena-Mariana Reimann , et rääkida tänavuse ürituse üksikasjadest ja eripäradest.

Äsja avati Viljandis koostöökontor Starhub, mille eesmärk on rentida kontoripindu näiteks ükssarvikutele või mõnele väikeettevõtjale. Rääkisime uhiuue koostöökontori ühe käimatõmbaja Rode Luhaäär ega ettevõtmise tulevikust lähemalt.

Juttu tuleb kindlasti Nvidiast ja tehnoloogiasektorist, lisaks mõtiskleme, mida võib kaasa tuua praegune pankade võitlus investeerimisklientide pärast. Vaatame üle, kuidas on läinud olemasolevatel investor Toomase portfelliosalistel, ning põrgatame mõtteid, millist potentsiaali võiks pakkuda kaitsesektor või investeerimine kulda.

10.00–11.00 “Jätkusuutlik ja roheline” . Saates räägib ABB Eesti sagedusmuundurite tehase inseneriosakonna juht Jaanus Karu inseneeria rollist kestlikuma ettevõtluse kujundamisel ja sellest, miks just nutikas mootorijuhtimine võib olla järgmine suur samm rohepöördes.

Igal aastal võtab Tallinna Majanduskool vastu õppureid sotsiaalmeedia spetsialisti erialale, tänavu on kohtade arvu aga vähendatud rohkem kui poole võrra. Uurisime nii kooli turunduse õppetooli juhilt, äsja eriala lõpetanult kui ka loovagentuuri tegevjuhilt, kas varsti võib Eestis olla sotsiaalmeedia spetsialistide üleküllus.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00–14.00 “Cleantech”. Rohetehnoloogia saates uurime, kuidas GreenDice annab vanale tehnikale uue elu ja millist rolli mängib mõju hindamine roheidude eduloos.

Külas on GreenDice’i tegevjuht Argo Alaniit ning Aneth Tinnus ja Triinu Lukas Beamline Acceleratorist.

Saatejuht on Mart Valner.

Külas on Rauno ja Oliver Jõgeva , kes on Värska Originaali teise põlvkonna juhid. Vennad jagavad, kuidas nad ettevõttesse kasvasid, millised olid põlvkonnavahetuse valukohad ning miks pereettevõtte juhtimine on rohkem kui lihtsalt töö.