Tagasi ST 30.06.25, 14:39 Oled uue auto otsingul? Kuidas leida oma järgmine sõiduk parimatel tingimustel? Autoportaal.ee on mugav ja tasuta platvorm nii eraisikule kui ka ettevõttele. Platvormile saab lisada kuulutuse tasuta, sirvida pakkumisi kuumakse alusel ja leida turu parimad hinnasoodustused. Lisaks saad kasutada automaksu kalkulaatorit, et hinnata uue või kasutatud auto omamise kogukulu. Kõik vajalik ühest kohast, ilma peidetud kuludeta.

Nii eraisikud kui ettevõtted saavad Autoportaali oma müügikuulutuse lisada täiesti tasuta.

Foto: Pexels.com

Autoportaal.ee ei koorma otsijat lõputute sarnaste kuulutustega. Meie eesmärk on, et igaüks leiaks kiiresti just oma eelarvele ja vajadustele vastava auto ning saaks müüa oma sõiduki ausalt ja ilma varjatud kuludeta,“ rääkis Autoportaal.ee juht Ando Rahu.

Autoportaalis saab täna valida 10 000 erineva sõiduki vahel

Erinevalt paljudest teistest keskkondadest on Autoportaal.ee-s võimalik otsida autosid ka kuumakse alusel.“Juhul, kui sinu igakuine auto eelarve on 200 eurot, siis saad leida kohe enda eelarvega sobivad autod - ei mingit klõpsimist ega arvutamist,” ütles Rahu.

Tänu koostööle Coop Liisinguga saab liisingu kuumakseid näha juba enne, kui müüjaga ühendust võetakse, mis teeb auto valimise eelarvepõhiseks ja läbipaistvaks. “Näiteks alla 300 €/kuu kuumaksega pereauto leidmine võtab vähem kui minuti,” selgitas Rahu.

Automaksu kalkulaator annab kindlustunde

Uue automaksu kehtestamine on muutnud nii uute kui ka kasutatud autode turgu. “Tarbijad on maksuga hästi kursis ning soovivad enne ostuotsuse tegemist teada, kui suured maksukulud kaasnevad konkreetse sõidukiga. Seetõttu tasub ka automüüjatel juba kuulutust koostades kasutada automaksu kalkulaatorit ja lisada kuulututuse indikatiivne maksusumma. See annab ostjale kindlustunde,” rääkis Rahu.

Automaksu kalkulaator isse saad sisestada kas sõiduki registrinumbri või baasandmed nagu sõidukitüüp ja esmaregistreerimisaasta. Kalkulaator võtab sisestatud andmed ja rakendab neile automaksu arvutamise valemeid.

Automaksu kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid. Arvutatud tulemused on informatiivsed ja põhinevad vastuvõetud Mootorsõidukimaksu seadusel.

Suurim valik uusi laoautosid

Autoportaal.ee lehel on kõige laiem valik uusi laoautosid, kus on esindatud kõik suuremad brändid – Škoda, Volkswagen, BMW, KIA, Renault, Hyundai, Ford ja paljud teised. Pakkumised on esitatud koos turu suurimate hinnasoodustustega, mis teatud mudelite puhul ulatuvad isegi kuni 30 000 euroni.

„Allahindlused ei ole ainult loosung. Autoportaalis on näitame konkreetseid summasid, mille võrra auto hind on soodsam. See on info, mida ostjad ootavad ja see info peab olema lihtsasti nähtav,“ ütleb Rahu.

Valikus ka muud sõidukid

Autoportaal ei keskendu ainult sõiduautodele. Kogu valikus on ka matkaautod, kaubikud, tarbesõidukid, bussid, traktorid, laomasinad ja eritehnika. See teeb platvormist tööriista mitte ainult tavakasutajale, vaid ka põllumajanduse, ehituse või transpordivaldkonna ettevõttele. „Meie kasutajate hulgas on nii neid, kes otsivad pereautot, kui ka neid, kes vajavad tööks traktorit või laadurit. Autoportaali lehelt leiavad nad kõik sobiva pakkumise,“ lisab Rahu. Portaalis on saadaval kaüle 2000 kasutatud rehvi.

Soovid müüa? Otsid uut autot? Siis alusta siit ja vaata kuulutusi või lisa oma kuulutus tasuta.